La causa contra la ex alcaldesa de Manilva por sus contrataciones sigue abierta

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha acordado continuar por el trámite del procedimiento abreviado la causa contra la ex alcaldesa de la localidad malagueña de Manilva Antonia Muñoz y otras once personas más por supuestas irregularidades en las contrataciones laborales de empleados municipales entre 2007 y 2013. Según un auto, se acuerda continuar esta parte principal de esta causa, que tiene varias piezas separadas, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Así, se da traslado a las acusaciones, tanto particulares como a la Fiscalía, para que soliciten o no la apertura de juicio oral y presenten escrito de calificación.

En junio de 2013, Muñoz se dio de baja de IU, junto a los seis ediles que integraban entonces el grupo municipal de la coalición, tras las peticiones de dimisión de la dirección provincial, regional y federal ante esta investigación por supuesto enchufismo de familiares y personas relacionadas con la formación. En octubre de 2014 renunció a la Alcaldía. En la resolución dictada ahora se señala que las investigaciones de las contrataciones laborales de personal del Ayuntamiento y sus sociedades apuntan a que la mayoría de los contratos analizados se realizaron "vulnerando la legislación en materia laboral", al hacerse "sin convocatoria pública y sin respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Según la instructora, en la documentación "no se acredita" la realización de procesos selectivos y algunas de las contrataciones "presentan circunstancias no justificadas como el hecho de prolongarse en el tiempo contratos en los que se especificaba un límite".