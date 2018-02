Una obra causa un derrumbe en un parque infantil sin heridos

“Se ha tenido que precintar la entrada al garaje y estamos preocupados porque no sabemos cómo puede haber afectado esto a los cimientos”, ha asegurado Juanjo, otro de los vecinos del bloque, quien ha criticado que “se han pegado demasiado a nuestro muro y si no lo hubieran hecho no habría pasado esto”. No obstante, este vecino ha sentido alivio porque “no ha pasado nada porque Dios no ha querido ya que si el derrumbe se produce por la tarde o el fin de semana habría muchos niños jugando”. En el lugar se puede apreciar cómo se ha derrumbado parte del suelo del parque infantil, el muro y dos bancos que estaban en el mismo parque y en los que afortunadamente no había nadie sentado en ese momento. Detrás de ese recinto está la piscina de la urbanización que, si bien no se ha desmoronado, los vecinos temen que haya podido también sufrir algún tipo de desperfecto en su estructura.

“He cogido a la niña y he salido corriendo porque se caía el suelo”

Sergio Ruiz se ha llevado el susto de su vida. Justo unos minutos antes del derrumbe estaba jugando con su hija en el parque de la urbanización y están vivos casi de milagro. “Estaba con mi hija de 2 años y medio, he dejado mi ropa en el banco y la niña ha entrado a jugar en la casita del parque. Me he fijado en que en una parte del césped había unas grietas de 10 ó 20 centímetros que cruzaban el parque y que un banco estaba un poco levantado. Me ha asustado y le he dicho a mi hija que nos íbamos, pero la niña no quería salir de la casita. Entonces he empezado a ver cómo se desprendían trozos de yeso de la pared y, en un visto y no visto, empezaba a derrumbarse el terraplén. He cogido a la niña y he salido corriendo”, ha narrador Ruiz, que ha recordado además que su mujer, que acaba de tener un bebé, se sienta habitualmente en el banco.