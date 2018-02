Una obra causa un derrumbe en un parque infantil sin heridos

Los vecinos de la urbanización Altos de la Cañada I, en Teatinos, sufrieron ayer un tremendo susto que, afortunadamente, se saldó sin heridos. Una parte del suelo del parque infantil del recinto se derrumbó una veintena de metros a causa, supuestamente, de la obra de otra urbanización en el terreno anexo. Efectivos de la Policía Local y Bomberos acudieron a la llamada de los vecinos y, una vez en el lugar, exigieron a los obreros que pararan los trabajos y cerraran el recinto. Se valló además el acceso al parque infantil e incluso al garaje comunitario, por lo que todos los vecinos tuvieron que sacar sus vehículos y aparcarlos en la calle ante el temor a nuevos derrumbes. Se da la circunstancia de que un padre y su hija pequeña de dos años y medio estaban jugando en el parque y no cayeron porque el padre, al ver el suelo resquebrajado, cogió rápido a la menor.

El presidente de la comunidad de vecinos, Raúl López, indicó ayer a este diario que al ver el suceso se puso rápidamente en contacto con el administrador de la finca y éste a su vez con un abogado para tomar las medidas oportunas. "El abogado va a ir a Urbanismo y estamos analizando si denunciamos a la promotora que está construyendo el otro edificio", comentó López, quien explicó que "en principio no se teme por la seguridad del edificio de viviendas, pero todo el mundo está con la mosca detrás de la oreja". De hecho, el presidente de la comunidad de vecinos adelantó que, antes de que comenzaran los trabajos en el solar anexo, pidieron a un arquitecto que hiciera un informe pericial sobre el estado de todo el inmueble "porque temíamos que pudiera pasar algo al hacer el bloque de al lado".

"Se ha tenido que precintar la entrada al garaje y estamos preocupados porque no sabemos cómo puede haber afectado esto a los cimientos", dijo Juanjo, otro de los vecinos del bloque, quien criticó que "se han pegado demasiado a nuestro muro y si no lo hubieran hecho no habría pasado esto". No obstante, este vecino sintió alivio porque "no ha pasado nada porque Dios no ha querido ya que si el derrumbe se produce por la tarde o el fin de semana habría muchos niños jugando".

En el lugar se puede apreciar cómo se ha derrumbado parte del suelo del parque infantil, el muro y dos bancos que estaban en el mismo parque y en los que afortunadamente no había nadie sentado en ese momento. Detrás de ese recinto está la piscina de la urbanización que, si bien no se ha desmoronado, los vecinos temen que haya podido también sufrir algún tipo de desperfecto en su estructura.

La obra anexa corresponde a la urbanización residencial Altos de Azahar, que contará con 78 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. La licencia de Urbanismo le fue concedida el pasado 19 de junio, los trabajos comenzaron el 2 de octubre y, según reza la cartela, el fin de obra está previsto en 18 meses. El edificio tiene autorización para cinco plantas más ático sobre rasante y tres plantas bajo rasante y el promotor es Azahar Real Estate, mientras que la constructora la forman la UTE Avintia y Novaforte. Este diario se intentó poner ayer en contacto con estas empresas sin obtener respuesta.