La moción de censura de Alhaurín el Grande se resolverá en los tribunales

La moción de censura presentada por la oposición al completo en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande tendrá que resolverse en los tribunales. Los 11 concejales que no forman parte del equipo de gobierno no consiguieron ayer sacar adelante la iniciativa registrada el pasado 11 de enero. El Pleno donde estaba previsto debatir la iniciativa se alargó durante casi dos horas con una tensión entre los ediles que fue en aumento, jaleada además por el público asistente. Al final prevaleció el informe de la Secretaría General, sobre los presentados por la oposición, y la moción no llegó siquiera a votarse.

La constitución de la Mesa de Edad, encargada de presidir la sesión, supuso el principal escollo entre los proponentes de la moción y el equipo de gobierno. Compuesta por el concejal más veterano y el más joven, la batalla se marcó en determinar a quién correspondía el voto de calidad ante un desacuerdo entre ambos: al de mayor edad o al de más antigüedad en la corporación municipal. Y es que según fuera uno u otro, el resultado sería que la moción saliera adelante o que no llegara a votarse. La más joven, la socialista Marina Maldonado, defendió en todo momento que el voto de le correspondía a ella y hasta en cinco o seis ocasiones llegó a interrumpir a la secretaria, antes incluso de que procediera la constitución de la mesa, mencionando leyes y leyendo un informe por los que su voto sería el de desempate en caso de desacuerdo.

La habilitada nacional -con un aplomo digno de mención ante las continuas interrupciones tanto del público como de la concejal socialista- se refirió al informe enviado a todos los ediles dos días antes en el que se recogía que esa potestad le correspondía al concejal de mayor edad, Francisco Guerrero, que pertenece al equipo de gobierno desde la marcha hacer un año del anterior alcalde Juan Martín Serón. Maldonado, por su parte, juró su acta de concejal tras las elecciones municipales de mayo de 2012. Por lo que se autoproclamó presidenta de la mesa para que constara en acta. Y en ese papel intentó impedir la lectura de los informes del equipo de gobierno que no avalaban la moción y procedió a leer los suyos propios, que defendían su legalidad.

Llegó un momento en el Pleno, después de que la secretaria consiguiera leer la moción de censura, en el que los dos miembros de la Mesa de Edad abordaron a la vez sus documentos sin que prácticamente se entendiera nada en el salón de pleno. Momento en que los concejales del equipo de gobierno, junto con la secretaria, abandonaron el Pleno. El concejal Francisco Guerrero había indicado que no procedía a la votación porque no se dan las circunstancias necesarias, dando por concluido el pleno. Los concejales de la oposición permanecieron, sin embargo, en la sala al considerar que no podía darse por finalizado, porque la secretaria debería haber levantado la sesión. Hasta llamaron a un notario para que certificara la situación.

El informe de la Secretaría y del propio equipo de gobierno de Por Alhaurín avalaba -además del voto de calidad al concejal de más edad- que ya no se daban los requisitos par la moción de censura toda vez que la concejala María Fernández Conejo "ha sido suspendida cautelarmente de militancia y funciones de militancia y funciones" por el Partido Popular, por lo que ha dejado de pertenecer "aun temporalmente" al grupo municipal de la formación. Por lo que su voto quedaría invalidado ante una moción de censura. Los proponentes de la moción -4 concejales del PSOE, 4 de Alternativa Socialista, 2 de Izquierda Unida y la anterior edil del PP- ofrecía argumentos en el otro sentido, en que los 11 votos son igual de válidos. Porque para que la concejal popular pase al grupo de no adscritos, la decisión ha de pasar por el Pleno.

Todo indicaba ayer que ahora solo queda un camino posible para la oposición y así lo comentaban sus ediles: los tribunales. La candidata a la Alcaldía con la moción, Teresa Sánchez (IU), lamentó que hubieran "impedido nuestro derecho fundamental a votar y debatir una moción" y aseguró que ahora seguirán "estudiando las medidas legales que vamos a plantear". "Este es el inicio de la carrera que vamos a iniciar hacia la Alcaldía que es la que nos hubiese correspondido hoy [por ayer]", matizó.

La alcaldesa de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, por su parte, aseguró: "Yo desde luego no aspiro a que en el sillón de la Alcaldía me siente un juez, sino a que los vecinos decidan quien quiere que les gobierne". La regidora hizo un llamamiento a la reflexión para respetar el interés del pueblo y su voluntad y para "poder iniciar un camino de entendimiento y de trabajo común".