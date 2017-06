Un centenar de opositores de Primaria quedan excluidos pese a inscribirse y pagar las tasas

Salió el plazo para presentar la instancia, pagar las tasas y, de esta forma, inscribirse en las oposiciones al cuerpo de maestros de Primaria -en distintas especialidades- y de Música y Artes Escénicas que se celebran este año. Tanto aspirantes como interinos realizaron la operación de siempre de forma telemática y esperaron las listas. Para un centenar de personas llegó entonces la sorpresa. Sus nombres no estaban ni entre los admitidos ni los excluidos. Simplemente habían desaparecido. En el plazo de alegaciones reclamaron, presentaron recibos de haber pagado las tasas y toda la documentación oportuna. Sin embargo, no fueron aceptadas dichas alegaciones y han sido excluidos. Incluso los de conservatorios que ya han realizado la primera prueba. Los afectados, 79 en el caso de Primaria y una veintena en Música y Artes Escénicas, no podrán realizar los exámenes que comienzan este fin de semana, por lo que serán echados de la bolsa y no podrán trabajar en un año. Desde el sindicato ANPE señalaron ayer que es la primera vez que ocurre una incidencia similar y que los perjudicados no son tenidos en cuenta por la Consejería de Educación.

Paco es interino. Lleva casi cuatro años de servicio y este curso ha tenido una vacante durante todo el periodo lectivo. No tendrá la misma suerte en el próximo. "Rellené la instancia como en otras ocasiones, pagué las tasas con la firma digital y me las cobraron del banco, todo parecía normal, el ordenador no me avisó de nada raro pero por lo visto hubo un paso de la acción informática que parece que no se completó", explicaba ayer, lleno de frustración. Un bloqueo del programa Java parece la causa, apuntan los afectados, pero realmente "no sabemos por qué fue, no me salió ninguna advertencia y lo di por hecho como en otras ocasiones que estaba todo correcto". Pero Paco no apareció ni en la lista de admitidos para realizar las pruebas ni en la de excluidos. "No salimos en el sistema, a los de Música y Artes Escénicas, incluso que han hecho ya el primer examen también los han echado fuera", agregó.

Este profesor de Primaria reaccionó pronto y el primer día de alegaciones presentó la instancia y la documentación oportuna. "Esto demostraría que quiero hacer el examen, ¿no?", se preguntaba el interino. "El día 20 nos dijeron que estábamos en una lista cautelar en espera de la comprobación del sistema informático, por si había habido algún error, pero al día siguiente nos comunican que los servicios informáticos niegan un error por parte de ellos y que estamos fuera", indicó el profesor. Y reitera que, aunque el error hubiese sido suyo, "para eso está el periodo de alegaciones, para poder subsanarlo". Sin embargo, la respuesta ha sido negativa y no entienden el por qué. "Podemos cometer un error pero que ocurra a la vez con cien personas es, cuanto menos, raro", añadió el interino y se preguntó "qué les cuesta admitirnos, no lo entiendo, es muy duro, es querer fastidiar".

"Llevamos un año estudiando y lo peor es que sacan de la bolsa a los interinos y ya no nos llaman en un año, y tenemos hipotecas, familia, cargas como todos", apuntó. El siguiente paso que les queda sería el recurso de alzada y después el contencioso administrativo. "Es muy injusto, después de haber presentado todo, de haber alegado... No sabemos qué problema tienen, que les cuesta dejarnos hacer el examen", incidió Paco. Como las convocatorias no son hasta dentro de dos años, "ya hasta 2019 no hay nada que hacer", lamentó.