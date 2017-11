Un centro psiquiátrico contrata un camión cisterna para llenar su aljibe de agua

Las casi 800 familias de Miraflores de El Palo que han estado estos últimos días sin tener acceso a agua potable en sus hogares se han encontrado con verdaderas dificultades para llevar a cabo sus quehaceres diarios. "Es muy difícil y se lleva fatal no poder contar con agua para hacer las tareas del día a día; sobre todo, ducharse", se lamentaba ayer Laviña Díaz, una empleada de hogar que tiene que apañarse con las botellas que se acumulan en la cocina de la casa para hacer todo su trabajo.

Sin duda, los grandes beneficiados de esta pequeña crisis que ha golpeado la urbanización paleña han sido las empresas que distribuyen agua embotellada, que durante los últimos dos días han visto cómo los estantes de sus productos se vaciaban en los supermercados del barrio. Sin embargo, para que haya unos beneficiados, tiene que haber unos perjudicados, y las residencias y centros hospitalarios del barrio -los que más cantidad de agua han estado comprando- han sido los más damnificados por el corte del suministro. Sobre todo, la comunidad terapéutica San Antonio.

Este centro, perteneciente al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, ha estado abasteciendo a los aproximadamente 40 pacientes que residen en sus instalaciones con 100 litros de agua en garrafas, según explicaron a este periódico trabajadores del complejo. Ante la dificultad que suponía cubrir todas las necesidades de tal número de pacientes -a los que habría que sumar los cuidadores- la residencia se vio obligada a contratar ayer al mediodía un camión cisterna para que les llenase de agua potable el aljibe propio con el que cuentan, y que tuvo que ser vaciado tras haberse infectado con el detergente que tres personas echaron en el pozo que suministra agua a toda la urbanización. Esta decisión se produjo después de que tras más de un día sin agua la única información que recibiesen sobre las vuelta a la normalidad fuese una circular que repartió la entidad urbanística colaboradora de conservación que decía que aún no podían estimar el tiempo de duración que tendría la situación. "Fregar, usar el baño, duchar a los pacientes, todo se complica", explicaba un trabajador del centro.

Al medio día, algunas zonas de barrio ya disponían de agua, que si bien aún se recomendaba que no se bebiese, sí servía para realizar otras tareas que ayudaron a restaurar la normalidad en varios hogares y negocios del barrio. La Clínica Veterinaria Miraflores de El Palo fue uno de estos locales que tras un martes negro pudieron seguir trabajando con total normalidad durante la jornada de ayer. "También tenemos servicios de peluquería y lavado de animales, y no es sencillo hacerlo sin grifo", explicaba una trabajadora de la clínica. Aunque por la tarde se hizo público que la urbanización al completo recuperaría el agua, las dudas estuvieron presentes durante toda la mañana. Fue habitual que los vecinos se acercasen a los operarios de Emasa que limpiaban las tuberías para preguntar cuándo volvería. "Yo no entiendo nada, de verdad", se quejaba una vecina ante la respuesta de un trabajador que desconocía cuando estaría todo arreglado. Por suerte para ella, pronto el agua volverá a estar presente en su vida.