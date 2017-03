Los chalecos de la Policía Local se retrasan por la elevada demanda en Europa

La próxima entrega de los 213 chalecos antibala para la Policía Local de Málaga se está retrasando debido a la elevada demanda en Europa de estas prendas generada por el operativo policial que implica el nivel 4 de alerta antiterrorista. La previsión, según explicó ayer el concejal de Seguridad, Mario Cortés, es que los medios de protección lleguen entre hoy y los próximos días, tras lo que deberán enviarse a un centro homologado de Valencia para que sean sometidos a una prueba de ejecución balística y, así, garantizar su fiabilidad.

Pero dada la demora del proceso, el edil admite la posibilidad de que de cara al dispositivo de Semana Santa no hayan sido aún distribuidos. "Estamos pidiéndole toda Europa a la misma empresa proveedora de Finlandia, que no da a basto. Se compraron el año pasado, fuimos de los primeros en hacerlo pero están tardando varios meses. Es la única fábrica que ofrece los chalecos de la calidad que queremos", señaló Cortés, quien destacó que se han adquirido "los mejores del mercado" y que son a su vez "los más demandados". Su compromiso, no obstante, es agilizar los trámites en la medida de lo posible.

Con las 213 prendas de protección, en palabras del responsable de Seguridad, se cubre prácticamente el 90% de la plantilla de la Policía Local que patrulla las calles. La idea es que, una vez se aprueben los presupuestos municipales, pueda licitarse una nueva remesa, de unos 150, con los que se alcanzaría el 100%. Estos irían destinados, principalmente, a mandos policiales. A día de hoy, son 400 los chalecos disponibles entre los agentes.

La Unión de Policía Local y Bomberos en Andalucía (UPLBA) registró esta semana un escrito en el Ayuntamiento para pedir celeridad en la entrega de estos medios de protección, máxime teniendo en cuenta los últimos episodios violentos que ha vivido la Policía Nacional. El más reciente ocurrió en Estepona, donde un efectivo tuvo que reducir a tiros a un hombre que al parecer le había clavado un objeto punzante, similar a una lanza, en el chaleco, que aunque quedó perforado evitó que la agresión acabara en tragedia.