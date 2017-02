Los ciclistas ya pueden medir la calidad del aire

La empresa malagueña Urban Clouds ha entregado esta tarde los primeros 20 dispositivos de medición de calidad del aire a una veintena de ciclistas, que participan en la iniciativa de forma completamente altruista. Los voluntarios han recibido una pequeña charla sobre el funcionamiento del sistema en la sede de la compañía.

"Vi la iniciativa en una empresa de bicicletas y me gustó. Todo lo que sea en favor de la ecología y del uso de transportes urbanos que no causen contaminación me parece bien", ha indicado Francisco Martín, uno de los participantes, que asegura que circula en bicicleta de dos a tres veces por semana desde La Cala del Moral hasta el polígono Guadalhorce, unos 38,5 kilómetros.

Todos los datos obtenidos por los sensores móviles se sumarán a los recogidos por tres estaciones fijas, todo ello coordinado en un laboratorio móvil de calibración, utilizando una tecnología diseñada por la firma malagueña. El Ayuntamiento de Málaga recibirá la información en paneles de control personalizables, que ofrecerán los datos de los puntos fijos y móviles en tiempo real. Gracias a ello podrá acceder a medidas cualificadas y certificadas de NO2, CO, O3, gases irritantes, PM2.5, PM10 y otros gases y partículas contaminantes a demanda. Los ciudadanos, además, podrán acceder a la información a través de una aplicación móvil.