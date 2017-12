De la ciencia y los saberes ajenos

Volví al Centro Principia hace unos días y asistí a una conferencia, incluida en los actos de la Semana de la Ciencia. Antes de la charla volví a disfrutar con los experimentos de la sala de módulos interactivos e incluso tuve una particular experiencia proustiana cuando extraje de lo más profundo de mi memoria, donde seguía agazapado en ese turbio montón de recuerdos que esperan una oportunidad, el número de Avogadro. Siempre recomiendo a todo el que se me pone a tiro que visite el centro, que no se pierda el planetario, que entre sin miedo a las siempre ilustrativas y divertidas conferencias sobre asuntos científicos (tengo bien apuntada en mi agenda la que pronunciará el próximo 14 de abril la investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía Lourdes Verdes-Montenegro sobre la participación de España en la fabricación del SKA, el que será el mayor radiotelescopio del planeta, con una superficie de un kilómetro cuadrado). Contra los pronósticos de los agoreros de turno que van diciendo por ahí que estas cosas no les interesan a nadie, son muchos los malagueños que tienen en Principia uno de sus lugares de ocio predilectos y llenan sus espacios y convocatorias (en aquella última conferencia a la que asistí el aforo se llenó hasta los topes, lo que por otra parte es habitual). Y entonces le da a uno por pensar en lo que, dada la atención generada y el público ya ganado, el equipo que con tan admirable eficacia y generosidad lleva las riendas de Principia sería capaz de hacer con una mayor inyección de recursos. Dirán ustedes que con más ayudas y más inversiones cualquiera es capaz de bailar una muñeira sobre la cabeza de un alfiler, pero es que resulta que Principia es el único centro dirigido al gran público y exclusivamente consagrado a la divulgación del conocimiento científico en una ciudad como Málaga. ¿Les parece una anomalía? A un servidor sí, y bastante notoria. Permítanme que repare en la cuestión pública (si la ciencia no es un asunto de interés general, entonces ningún otro lo es en absoluto): veo en los banners, carteles, folletos informativos y demás proyección promocional de Principia los logos de la Junta de Andalucía y la Diputación provincial de Málaga y me cuesta imaginar (bueno, en realidad sí puedo imaginármelo, pero prefiero no hacerlo) por qué estas instituciones públicas no contribuyen de manera más decidida a la causa y, más aún, por qué otras aún más cercanas no lo hacen , ni mucho ni poco. Al final, resulta que esto de la ciencia se lleva en Málaga con cierto ánimo de voluntariado por profesionales que merecerían una atención mucho más justa. Lo mismo podría decirse de la provincia: las asociaciones que promueven observaciones astronómicas, proyectos de investigación, iniciativas educativas, centros de experimentación abiertos y otras actividades para todos los públicos cuentan con el apoyo de no pocos entusiastas pero también con la más discreta y anecdótica colaboración (por no hablar del más escrupuloso silencio) por parte de las administraciones.

Vuelvo a Málaga como contexto urbano: en una ciudad que se define a sí misma como cultural y tecnológica, en virtud de su apuesta por los museos y por su competencia en la liga de las smart cities (nunca, me temo, sabremos del todo qué puñetas es eso), resulta que el conocimiento científico queda abocado a la más triste marginalidad. No basta con programar un ciclo de los muy loables (pero tan solitarios) Encuentros con la Ciencia, ni con apuntarse a la Noche Europea de los Investigadores a ver qué cae: todo lo que no sea hacer de la ciencia una seña de identidad urbana no serán más que migajas. Un pelagatos recién caído del guindo al que se le ocurra cualquier brillante idea teatral, gastronómica o artística delante de un kebab tiene aquí más garantías de púlpito que un astrofísico capaz de explicar de forma divertida qué podemos esperar de las ondas gravitacionales. Pero parece, ya ven, que para nuestros astutos adalides la ciencia no tiene nada que ver con la cultura. Sabiendo cómo funcionan las cosas, sólo cabe esperar que algún inversor catarí se anime a financiar el Museo de la Ciencia que Málaga merece. O llámenlo mejor Parque, Centro, Espacio, Observatorio, Enclave, Instituto, de cualquier otro modo. Vaya a ser que con tanto museo alguien nos cuele gato por liebre.