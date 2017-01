La cifra de empresas que se declaran insolventes baja un 70% desde 2013

Los concursos de acreedores suman 86 hasta el tercer trimestre

Las más de 850 empresas insolventes registradas en las estadísticas del Fogasa hasta noviembre de 2016 chocan con las 86 para las que se ha declarado concurso de acreedores en los juzgados de lo Mercantil de Málaga. Y es que el hecho de que "los concursos de acreedores bajen no sólo es una señal de que la economía va mejor sino también de que la herramienta de la ley concursal no ha funcionado, de que algo está fallando en el sistema", explica Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga. "Si se tarda 4, 5 ó 6 años en un concurso, la gente prefiere cerrar a las bravas y salir corriendo", concreta. El economista resume de forma crítica: "La ley es farragosa y los juzgados de lo Mercantil no tienen medios, por lo que el proceso no sirve para salvar a una empresa. El administrador concursal no tiene prácticamente potestad para decidir nada, además de que las empresas acuden tarde porque no están pensando en declararse en concurso; no creen que sirva para salvarse".