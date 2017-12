La ciudad que se aprende en códigos QR

Ojos extraños que la observan por primera vez o miradas cercanas que se paran a apreciarla desde otro ángulo. La ciudad cabe ser vista desde muchas perspectivas, por viajeros, por malagueños que la siguen descubriendo cada día. Para colaborar con dicho propósito, los alumnos de sexto de Primaria del Colegio El Pinar, en Alhaurín de la Torre, han realizado una guía turística virtual bilingüe de la Málaga monumental. El documento, que cuenta con un material visual y documental de primer orden y enfocado a la divulgación, se puede consultar además en la web del propio centro. A través de un conjunto de códigos QR ubicados en los lugares seleccionados y fácilmente escaneables con cualquier smartphone, la página enlaza el contenido audiovisual de la guía con el monumento en cuestión. Los textos se podrán leer en español e inglés.

La calle Larios, la plaza de la Constitución, la Casa Natal de Pablo Picasso, el conjunto defensivo Alcazaba-Gibralfaro, el Teatro Romano, la plaza de la Merced, el Muelle Uno, la plaza del Obispo, la Catedral, la escultura del Cenachero o el Teatro Cervantes han sido algunos de los emplazamientos históricos escogidos por el equipo docente. Tras la elección, medio centenar de alumnos le ha dado forma a esta iniciativa cooperativa y trasversal -ya que han trabajado diversas áreas de conocimiento, desde Historia y Matemáticas a Lengua e Inglés-. Como resultado ha nacido una curiosa guía que se encuentra en Internet a disposición de cualquier interesado.

Aunque práctico, el documento virtual no deja de ser un vehículo para trabajar los conocimientos y criterios de evaluación del primer trimestre del curso. Se trata de adentrarse de manera práctica y con mucho trabajo de campo en las asignaturas correspondientes, una fórmula divertida de aprender haciendo y resolviendo los problemas que ha requerido la materialización del proyecto que ha tenido a los profesores Luismi Moreno, tutor de sexto, Mónica Vílchez, profesora de Inglés y jefa de estudios y María José Salom, profesora de Lengua, como máximos implicados.

Descripciones, investigación, lectura comprensiva o redacción para trabajar Lengua; figuras geométricas con cálculos de los ángulos de determinadas calles y manzanas para avanzar en Matemáticas; nociones de orientación y direcciones; además de explicaciones en otros idiomas para cumplir con los criterios de Inglés; investigación histórica de las áreas monumentales en Social Science; maquetas a escala de plazas y monolitos hechas en arcilla o plastilina para Arts and Crafts; algo de programación con la creación de los códigos QR y la vinculación a la web en Cultura Digital o aprendizaje de juegos y bailes populares en las clases de Educación Física.

"La idea es aprender en el aquí y el ahora, aprender en contexto, que lo vivan y experimenten, cuando lo basamos en problemas o proyectos intentamos adecuar el curriculum exigido a algo que los alumnos puedan vivir", explica la jefa de estudios. "Hemos trabajado todos los criterios con la ciudad como base, lo que el niño debe aprender lo hace aplicándolo a una realidad y esto supone que lo disfrutan muchísimo", agrega Vílchez. "No es lo mismo aprender los ángulos en el libro que trabajarlos en el plano de la ciudad, porque así sienten que tiene sentido, que es pragmático y sirve para algo el aprendizaje", dice la profesora de Inglés. En la línea del colegio se ha seguido con el trabajo cooperativo y la tarea final ha puesto a disposición de cualquier usuario la primera guía virtual hecha por alumnos de Málaga a través de códigos QR.

"Somos pioneros en el uso de nuevas tecnologías, ya lo fuimos en 2005 y seguimos apostando por ello, es verdad que el código QR es una aplicación básica pero si no se la enseñas no la conocen", comenta la docente y señala que los alumnos "creían que no iba a funcionar, así que cuando vieron que los móviles leían el código y llegaban a su información en inglés y español se pusieron contentísimos".

Durante tres meses los alumnos de El Pinar han trabajado en esta guía, una aventura que culminó el pasado martes con la visita al centro histórico para llevar a cabo las labores experimentales de guías turísticos que se habían planteado previamente en algunas de las asignaturas.