"La ciudad está sufriendo una mercantilización"

A juicio de los integrantes de la plataforma, Málaga "no debe estar solo al servicio de los coches sino también de los viandantes y de las bicicletas", señaló la portavoz, quien explicó que el suyo es un movimiento transversal. La representante también destacó la "preocupación" de varios colectivos con la "construcción del hotel del puerto y la privatización del estado público de una de las últimas playas vírgenes de Málaga como la de Arraijanal".

La intención de la plataforma, tras esta primera protesta, es que surja "un germen para crear un movimiento que también tiene eco en otras ciudades que demandan viviendas dignas, espacios verdes y que se esté al servicio de la ciudadanía y no de otros fenómenos especulativos". "Creemos que la ciudad se está mercantilizando, vendiéndose a intereses que tienen que ver más con grandes corporaciones y cruceros que no responden a las necesidades reales de un turismo sostenible".

Ayer se estrenaron en las calles con la presencia de unas 200 personas al grito de "Málaga no se vende". La plataforma, bajo esa misma denominación, ha iniciado su andadura para reclamar "otro modelo de ciudad". Y lo hace con el respaldo de más de una veintena de asociaciones vecinales, sociales y, entre otros, movimientos ecologistas. Se trata, en palabras de Ruth de Frutos, una de las portavoces, de una iniciativa organizada por colectivos que denuncian que Málaga "está siendo víctima de una mercantilización y especulación inmobiliaria". Una situación que, según destacó, "genera una serie de procesos que tienen que ver con el turismo masivo y que afecta a la vida diaria no solo de los vecinos del centro sino también de otros barrios".

Vecinos de El Bulto piden una zona verde en homenaje a Torrijos

La asociación de vecinos de El Bulto reclamó ayer durante la manifestación convocada por la plataforma Málaga no se vende que se impulse la creación de una zona verde en la avenida Ingeniero José María Guernica, donde se pretende construir un hotel de ocho plantas. "Pedimos que esos solares sean patrimonio histórico porque allí fusilaron al general Torrijos. Además, queremos una zona verde como reconocimiento, no hay ninguna en las inmediaciones", aseveró una de las integrantes de la asociación. El colectivo, según detalló, lleva desde el año 2003 planteando estas propuestas pero, recalcó, el Ayuntamiento siempre ha dado la callada por respuesta. "También quieren hacer dos edificios de viviendas de protección oficial y en esas dos parcelas no hay espacio para todo lo que quieren construir. Seguiremos luchando", apostilló.