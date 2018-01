La ciudad se vuelca con las Hermanitas de los Pobres

El teléfono no para de sonar. Tampoco el timbre de la puerta. El asilo de las Hermanitas de los Pobres lleva hoy un día frenético, una jornada sin pausa en la recogida de alimentos y donaciones. La ciudad se ha volcado con la nueva petición lanzada por la congregación religiosa que tiene que afrontar el pago de las obras de reforma de uno de los pabellones. "Nos ha llamado muchísima gente, han llegado carros de la compra llenos de todo lo que necesitábamos y las donaciones en las cuentas no han parado tampoco de entrar", comenta la madre superiora del centro, Sor María Dolores. Y subraya que desde la fundación de El Pimpi quieren colaborar y que Antonio Banderas ha compartido el mensaje y ha tenido mucho alcance. "También he hablado con el alcalde, me ha preguntado qué necesitábamos y me ha trasladado que quería ayudar", agrega la hermanita, que tenía prevista una reunión con el chef ejecutivo del hotel Vincci Posada del Patio, Sergio Garrido.

El Málaga Club de Fútbol igualmente se ha puesto hoy en contacto con las Hermanitas de los Pobres y más que realizar un donativo en metálico querían comprar algo y "le hemos pedido un electrocardiograma para que nuestros ancianos se puedan hacer la prueba aquí, antes teníamos uno que se rompió y no pudimos reponerlo", explica sor María Dolores y detalla que serán los mismos jugadores los que lo lleven al centro. "Toda la comida que hemos pedido, huevos, caldo, carne, pescado, papel higiénico y lo de la lavandería nos ha llegado, ha sido una bendición", destaca la madre superiora. "Ahora podremos hacer frente a los pagos y seguir luchando , cuando uno hace las cosas que son necesarias Dios ayuda", estima.

Para las donaciones en las cuentas: ES 49 2100 1712 1002 0015 8659, de La Caixa, y ES 21 0301 8210 0030 844 673, de Unicaja.