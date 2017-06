Las claves presentes y futuras para consolidar el auge exportador local

La exportación ha sido, junto al turismo, la tabla de salvación de la economía malagueña en los años de la crisis. Se partía de un volumen muy bajo y se cerró el año pasado con un ingreso de casi 2.000 millones de euros, un récord histórico, y la previsión para este ejercicio es optimista. El presente y, sobre todo, el futuro de la exportación ha sido objeto esta semana de un debate organizado por Málaga Hoy y patrocinado por la Cámara de Comercio de Málaga -dentro de las actividades de su Plan Internacional de Promoción cofinanciado por Fondos Feder-, y la Autoridad Portuaria de Málaga en el que participaron cuatro grandes expertos como María Paz Hurtado, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara y de Hutesa; Manuel Pérez, director comercial internacional de Dcoop; Juan Alberto Segura, director de exportaciones de Famadesa; y Rafael Bermúdez, jefe del departamento de finanzas y estrategia del puerto. En la charla se disertó sobre el tirón exportador de Málaga, la necesidad de que las empresas apuesten más por el puerto de Málaga,las posibilidades futuras o la política exterior.

Málaga cerró 2016 con 891 empresas exportadoras regulares, un 9,6% más

CRECIMIENTO EXPORTADOR

Los números hablan por sí solos. Hurtado recordó que ha aumentado un 10% el volumen de empresas que exportan regularmente y que el gran protagonista es el sector agroalimentario, que representa casi la mitad de los ingresos del exterior. "Hay muchas pymes que no pensaban en salir al exterior y que ahora lo hacen de forma continuada", expuso. Manuel Pérez fue en la misma línea. "Muchas empresas han tenido que salir fuera para buscar mercado y al tener éxito continúan con el proceso, de forma que cada vez hay más empresas malagueñas que entienden que su cliente está en cualquier punto del planeta". Juan Alberto Segura subrayó que el mercado nacional se hundió y que, ante la falta de demanda, hubo que buscar clientes en el extranjero. No obstante, el director de exportaciones de Famadesa precisó que "sigue habiendo miedo a lo desconocido, aunque es cierto que cada vez menos porque hay menos barreras".

Hurtado animó a los empresarios malagueños a vender sus "excelentes productos" fuera y a que utilicen las herramientas que les ofrece la Cámara de Comercio, aunque señaló que "no se puede decir que exportar es fácil porque no lo es. Hay que tener un departamento estructurado, capacidad para servir producto en tiempo y forma, muchas certificaciones, registro de marcas, los viajes son caros, hay que hablar inglés... pero para esto están también las instituciones y hay fondos".

Segura recalcó que antes de entrar en cualquier mercado hay que conocer previamente qué tipo de cultura tienen o qué productos consumen. "Si no lo sabemos no vamos a vender porque hay que adaptarse a cada mercado", dijo el directivo de Famadesa. "Hay que tener una estrategia porque puedes tener un buen producto aquí y que no guste en otros países", puntualizó Pérez. Tener departamentos o personas especializadas es clave, aunque eso requiere una inversión y, como incidió Segura, "es un coste que no va a tener beneficio a corto plazo".

APUESTA POR EL PUERTO

Uno de los temas que causó un mayor debate fue el escaso uso del puerto de Málaga por parte de las empresas malagueñas. De hecho los dirigentes de dos gigantes como Dcoop o Famadesa reconocieron que les gustaría sacar su mercancía por Málaga pero que lo hacen a través de otros puertos como el de Algeciras por coste, operativa y por las decisiones de las empresas logísticas. "Las empresas malagueñas no salimos por Málaga, nos gustaría y nos interesaría por la cercanía y, en este sentido, el grano que importamos sí viene por este puerto, pero la verdad es que no exportamos nuestros productos por aquí y es una pena", dijo Segura. "Hay mucho más desconocimiento del puerto de Málaga que del de Algeciras, que ha debido hacer una promoción más agresiva o más frecuente", añadió Pérez. Rafael Bermúdez explicó que el puerto de Málaga ha sido básicamente importador hasta la crisis, en el que ha pasado a exportar con pilares como, por ejemplo, Financiera y Minera. Bermúdez comentó que desde Málaga han salido 80.000 toneladas de aceite de oliva a granel y envasado o 20.000 toneladas de conserva a varios países el año pasado. El directivo de la Autoridad Portuaria dijo que a las empresas "mientras que llegue en fecha y dentro de un coste, les da igual por dónde se mueve el contenedor porque tienen precios cerrados", si bien reconoció que "faltan líneas regulares porque ahora solo hay una línea semanal que lleva el contenedor en una ruta por el Mediterráneo".

La solución pasa, según Hurtado, "porque las navieras tengan interés" y se creen nuevas rutas de reparto desde Málaga, aunque indicó que se está ante un "círculo vicioso porque para abrir rutas piden que les garantices el tráfico y eso no se puede hacer si no te garantizan el coste". La presidenta de la comisión de Comercio Exterior de la Cámara apuntó que es "vital" que las empresas malagueñas exporten sus productos desde el puerto malagueño y abogó por hacer una "causa común", un guante que fue recogido por todos los presentes hasta el punto que quedaron en reunirse con más calma y analizar posibles colaboraciones futuras.

EL FUTURO

Málaga ha disparado su nivel de exportaciones, pero sigue estando a la cola de Andalucía. ¿Qué se puede hacer para seguir creciendo y subir peldaños? "Concienciar, informar y que las empresas que ya hayan dado un salto a la exportación sigan dando pasos y no se queden en una mera exportación, sino que vean que tienen posibilidades de desarrollo", argumentó el director comercial internacional de Dcoop. "Confío en el sector industrial y hay muchas empresas de la construcción y otros sectores que tienen muchas posibilidades. Málaga es líder en muchas cosas", añadió Hurtado.

Hay optimismo, pero depende del sector. El director de exportaciones de Famadesa advirtió, por ejemplo, que "si la Administración no facilita licencias para crear más granjas, la cabaña porcina es la que hay y no vamos a poder exportar más de lo que hay". "Estamos limitados, no podemos tener más granjas ni cerdos para exportar. El año pasado tuvimos que renunciar a buenas ventas por no tener suficiente producto para servir. Se generarían muchos puestos de trabajo, pero faltan las autorizaciones de las Administraciones", remarcó Segura.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Hablando de las Administraciones, en este caso a escala internacional, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su política proteccionista no está causando, de momento, problemas. "Las economías cerradas no suelen funcionar", apuntó Segura. Dcoop tiene un amplio volumen exportador a EEUU y, según Pérez, "no hemos tenido problemas y esperemos que siga así". Hurtado pensó que "se verán afectados los productos que tengan una competencia interna real en Estados Unidos, pero en el resto no".

En cualquier caso, políticas proteccionistas hay en muchos países. La presidenta de Hutesa señaló que Irán promueve la plantación de olivos en su país para no tener que importar aceitunas. Estos expertos están a la espera de los acuerdos bilaterales que se cierren con Reino Unido tras el Brexit, por lo que no creen que el mercado exterior se vaya a haber muy afectado. Además, si un país se cierra, "se buscan vías alternativas". Siempre hay opciones para que Málaga pueda seguir presumiendo de crecimiento exportador.