"El coche está debajo del agua"

Norma Alonzo y Paulo da Silvia, como otras veces, se tomaron un avión hace un par de días desde Suiza hacia Málaga. Venían a hacer parapente a la zona del Valle de Abdalajís y Algodonales (Sevilla). El viernes por la noche salieron con unos amigos por la capital y se fueron a su céntrico hotel. Decidieron aprovechar la oferta que les permitía aparcar toda la noche en el parking de La Marina por apenas cinco euros.

Lo dejaron allí y se fueron a dormir. Esta mañana cogieron sus maletas, dejaron el hotel y se disponían a disfrutar por el interior de la provincia. Cuando llegaron al aparcamiento se toparon con vallas de la Policía Local que les impedían el acceso. Las apartaron y comprobaron sus peores presagios: el vehículo estaba sumergido bajo un metro de agua marrón y sucia. "El coche es ese, está bajo el agua", se lamentaba ella. "¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Esto sucede con frecuencia?", se preguntaba él. Paulo hasta llegó a quitarse los pantalones para intentar sacar el vehículo. Pero un grupo de turistas que asistían atónitos a la escena del aparcamiento anegado le hicieron desistir. "El vehículo es alquilado, pero ahora hasta que no resolvamos la situación no nos podemos ir. Además, esto supongo que nos va a costar dinero. Los del hotel no tienen culpa de esta catástrofe natural. Pero vaya oferta. Han sido cinco euros, pero nos va a costar mucho más", remataba ella.