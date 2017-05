"Me cogieron entre siete con palos"

Cristian recibió patadas y puñetazos después de haber sido abordado, según su testimonio, por unas "siete u ocho personas", que portaban, afirma, palos y bolsas con piedras. Asegura que él fue la única víctima de una agresión que tuvo lugar minutos antes del comienzo del partido disputado entre el Deportivo Cala de Mijas y Archidona Atlético, que transcurrió con normalidad.

El herido tiene varios hematomas en la espalda y en el tórax, además de un ojo hinchado y una contusión en la nariz, pero ya se recupera en casa. Los hechos ocurrieron a unos metros del campo de fútbol de Los Olivos en Mijas cuando el joven estaba llegando al recinto municipal junto a una decena de aficionados del Archidona, que se jugaba el descenso. Su hipótesis es que los presuntos autores de los golpes eran seguidores del equipo contrario, aunque nunca antes los había visto. "Nosotros no íbamos con banderas ni cantando. Pasábamos por un callejón. Salieron 30 ó 40 personas y echamos a correr. Yo me despisté y me quedé el último, me pillaron entre siete con palos y piedras. Me dieron una patada en la espalda y caí al suelo. Me hice una bola en el suelo", relata el joven. Según su versión, llegó a oír cómo uno de los individuos, que iban cubiertos con capuchas, espetó: "Parad que lo matáis". En ese momento, otras dos personas se acercaron y continuaron pegándole, hasta que se marcharon. "Me tapé y cuando pararon me miré y dije: 'Vivo estoy'. En la vida me había pasado esto, señala a este periódico.

Cristian, que tiene 23 años, recalca que en ningún momento se había organizado una quedada entre los aficionados de ambos equipos. Según su testimonio, uno de los miembros del grupo que, al parecer, protagonizó la agresión llevaba un cuchillo. "Vinieron a por nosotros, pero hasta que mis amigos hicieron recuento no se dieron cuenta de que yo estaba allí. Cuando llegué a mi coche los llamé, les dije lo que me había pasado y que me iba para Málaga", narra Cristian. También dieron aviso a la Guardia Civil, que desplazó dos vehículos patrulla con efectivos para hacerse con el control de la situación. A renglón seguido, los agentes acudieron al campo de Los Olivos a fin de confirmar que el partido se desarrollaba sin incidentes.

Los portavoces de ambos clubes coinciden en destacar que hasta que finalizó el encuentro no tuvieron conocimiento del incidente registrado en el exterior, aunque el entrenador del Archidona Atlético, Elías Jiménez, asegura que, mientras los jugadores estaban calentando, escuchó gritar a un hombre desde fuera del campo "dónde están vuestros ultras que os vamos a matar". "Pensábamos que iban a entrar en el campo, pero desaparecieron. Habrían puesto nerviosos a los futbolistas", añade el técnico. El partido, según reconoce, se erigió "en el más tranquilo del mundo". Fue ya en los vestuarios donde los jugadores aseguraron haberse enterado a través de Whatsapp de que "habían dado una paliza" a uno de los seguidores del Archidona Atlético.

El entrenador defiende que hace un par de años ya se puso orden entre seguidores de su equipo. "Animaban y daban colorido, pero empezaron los insultos. Iban buscando jaleo y les dijimos que no podían estar gritando. Les gustaba el tonteo pero no el fútbol. Solo se hicieron socios tres o cuatro", explica.

Por su parte, el presidente del Deportivo Cala de Mijas, Francisco Rosales, insiste en que los hechos se produjeron fuera del campo y que dentro no hubo "ningún problema". Aunque desconoce el origen del enfrentamiento, prevé ofrecer una rueda de prensa ya que no tienen "nada que esconder".