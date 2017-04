Un colectivo de discapacitados recaudaba 400.000 euros con boletos ilegales

Nuevo golpe policial contra la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que según se desprende de la investigación logró una recaudación anual de 416.000 euros con la presunta comercialización de boletos para rifas con premio sin autorización administrativa. En esta ocasión, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha intervenido en su sede de Estepona 30.000 cupones -casi 300.000 en los últimos tres años-.

Los agentes creen que la asociación, dirigida desde el año 2000 por un matrimonio y su hija y que cuenta con 16 vendedores, se ampara en su carácter supuestamente social para llevar a cabo la actividad. No en vano, el colectivo recalca en su página web que ofrece que "miles de personas con discapacidad se inicien en el mundo laboral y tengan una estabilidad que, a su vez, sirva para vivir dignamente con un salario justo". Pero en la documentación de contabilidad y bancaria incautada, según el inspector jefe del área de juegos y espectáculos públicos, Juan Miguel Jiménez, no se ha encontrado "ninguna mención a prestaciones de ayudas sociales".

Desde la organización de discapacitados criticaron ayer en declaraciones a este periódico el "monopolio" del juego y reconocieron que, aunque no cuentan con permiso administrativo, "150 sentencias en España" reflejan que ellos no cometen "ninguna irregularidad". "¿Por qué no cierran directamente las delegaciones si somos tan ilegales?", ironizó un portavoz, quien destacó que han solicitado "varias veces" la licencia y que "nunca" han recibido respuesta. Según resaltó, siguen operando para evitar "echar a la calle a más de 4.000 personas". "En Málaga capital hay 120 trabajando. Ni robamos ni matamos. El que quiere compra boletos. En 28 años no hemos dejado de pagar ni un solo premio, hoy -por ayer- dimos uno de 20.000 euros", defendieron.

La última operación contra la OID -de la que informó el delegado provincial del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo- dio comienzo en febrero de 2016 y, tras una laboriosa investigación culminó la semana pasada. "No hay detenidos porque se trata de una infracción administrativa. Habrá que determinar si ha habido otros delitos, como blanqueo, defraudación a Hacienda Pública o contra los trabajadores", precisó el inspector jefe de la Unidad, Miguel Ángel Sanandrés.