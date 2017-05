La comisión sobre el "fiasco" de Art Natura se cierra sin responsables políticos

Términos como "fiasco" y "fracaso" fueron de los más repetidos ayer por los portavoces de la mayoría de los grupos políticos (de todos a excepción del PP) con representación en el Ayuntamiento de Málaga para referirse al proyecto de Art Natura. Pero la crítica contundente que a lo largo del último año vienen aplicando los partidos de la oposición a la gestión del equipo de gobierno del PP en el fallido Museo de las Gemas no tiene traslación alguna en la concreción de reprobaciones o dimisiones políticas.

La comisión de investigación sobre el equipamiento cultural quedó ayer definitivamente cerrada con la percepción general de que lo ocurrido con el museo de Tabacalera es el mayor "fracaso" en la labor de Francisco de la Torre como alcalde, pero sin lograr un acuerdo sobre la necesidad de que el regidor, como principal "valedor", asumiese alguna responsabilidad concreta.

Esta posibilidad, que Málaga Ahora extendió a otros ex responsables municipales como Miguel Briones, Damián Caneda y Javier Ferrer, quedó en agua de borrajas en el momento en que el Partido Popular y Ciudadanos, su socio de investidura, hicieron frente común. Una negativa que echó por tierra también la propuesta realizada por los socialistas para que la documentación de este asunto sea remitida a la Fiscalía para su estudio. Sea como fuere, y a pesar del revés, la portavoz del PSOE en la Casona del Parque, María del Carmen Moreno, anunció que su grupo seguirá adelante con la idea y trasladará el expediente al fiscal a título particular.

"Queremos que la Fiscalía investigue aquellos hechos que sean constitutivos de delito, la comisión se ha cerrado pero no un asunto que ha perjudicado a la capital", dijo Moreno, para quien ese proyecto "no debería haber venido nunca a Málaga". Asimismo, en consonancia con otras formaciones, denunció el uso electoral que, a su juicio, el PP hizo del Museo de las Gemas. Una tesis que sí contó con el aval general, recordándose como incluso el entonces concejal de Cultura Miguel Briones (actual subdelegado del Gobierno) trató de mantener viva una convocatoria de empleo para 140 puestos cuando ya se sabía que el proyecto cultural no iba adelante.

A pesar de votar ciertos puntos junto al PP, Ciudadanos denunció la actuación municipal y los sobrecostes en las obras realizadas. No obstante, su viceportavoz, Alejandro Carballo, distinguió entre "meter la mano" y "meter la pata". La lectura de la comisión varió sustancialmente en las filas del PP. La concejala de Cultura, Gemma del Corral, fue clara al señalar que el foto fue "utilizado por grupos de la oposición para generar una alarma social injustificada e intentar obtener el rédito político que no han sido capaces de obtener por la vía de los tribunales". Del Corral abundó en la posición mantenida desde hace meses por el Ejecutivo local, en el sentido de que siempre se actuó "guiado por la buena fe en el proyecto en el que creía".