Casi 8 años de prisión para el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote en la trama Gürtel

La Audiencia Nacional ha condenado al ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona Ricardo Galeote a 7 años y 10 meses de cárcel por su implicación en la trama Gürtel y, concretamente, por delitos de prevaricación, fraude, cohecho pasivo y falsedad documental. Se trata de una pena menor a la que solicitaba la Fiscalía, que se correspondía con 11 años y 8 meses de prisión.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que se ha dado a conocer este jueves y consta de 1.700 folios, recoge también una condena para el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión así como otra para el extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y cuatro meses y una multa de 44 millones de euros.

Además el fallo dispone que el PP deberá pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Se convierte así en el primer partido político en democracia condenado por corrupción. El fallo de la Audiencia Nacional incorpora, además de la de Correa, Bárcenas y Galeote, condenas para casi una treintena de implicados en el caso.

La sentencia distingue entre los miembros de la trama Correa, a los que condena por asociación ilícita (salvo los ya condenados en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Fitur) y los colaboradores externos, que desempeñaban sus funciones en el ámbito de la Administración. Entre estos últimos, el tribunal describe el papel llevado a cabo en Estepona por Ricardo Galeote en los contratos a las empresas de Correa.

Este jueves también se ha conocido que el presidente del tribunal que ha juzgado la primera época de actividades de la trama Gürtel, el magistrado Ángel Hurtado, ha emitido voto particular de la sentencia en el que muestra su discrepancia a la condena del ex concejal del PP en Estepona y considera que debería haber sido absuelto.

La sentencia narra que en febrero del año 2000, Galeote fue nombrado gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona por su Consejo de Administración. Tal entidad tenía como socio único al Ayuntamiento de Estepona, integrado este en su Junta General y en su Consejo de Administración a través de sus concejales, y como principal objeto social el fomento y la promoción del turismo local.

Galeote, "aprovechándose" de las competencias que en materia de contratación y ordenación de pagos le otorgaba su cargo, convino con Correa, con el fin de "procurarse ilícitamente un mutuo beneficio", la adjudicación de contratos a Special Events -empresa de Correa- a cambio de comisiones. Estas comisiones se abonaron durante tres años, puesto que el acusado cesó en su cargo de Gerente en el 2003, con viajes y otros servicios prestados al ex concejal y a miembros de su entorno.

Estos desplazamientos fueron organizados por la agencia Pasadena Viajes, empresa del entramado societario de Correa. Las comisiones y los distintos servicios prestados se apuntaban en los archivos denominados "Cuentas Ricardo Galeote" y "Extracto Ricardo Galeote".

El fallo asegura que Galeote adjudicó a la empresa Francisco Correa Special Events distintos contratos de suministros "devengado por alguno de ellos comisiones que ascendieron a un total de 6.911,64 euros". Las adjudicaciones se efectuaron "de forma directa" a la sociedad de Correa, "omitiendo cualquier procedimiento de contratación" y criterios de objetividad que rigen la contratación pública.

El caso Gürtel, cuya sentencia de este jueves ha condenado a 29 de los 37 acusados, arranca en febrero del 2009 cuando la Audiencia Nacional abre una investigación sobre una supuesta trama de corrupción que podría haber operado en Valencia, Madrid y la Costa del Sol. A partir de aquí, se empiezan a dar los nombres de los presuntos implicados en la trama, entre ellos Ricardo Galeote, que renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Estepona "para no dañar la imagen del PP".

En enero de 2012 fue contratado como asesor de Alcaldía hasta 2013, cuando se procedió a una reestructuración que conllevó la destitución de cuatro funcionarios eventuales, entre los que se encontraba el ex concejal del PP imputado en el caso Gürtel.

En lo que sigue al proceso de imputación, en septiembre del 2011 el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira decretó el archivo provisional de la causa contra Galeote por considerar que no existían indicios de delito. Un mes después, el mismo juez confirmó el sobreseimiento provisional de la causa seguida en el caso Gürtel contra el ex concejal del PP desestimando los recursos que había interpuesto el PSOE.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ordenó en marzo del 2012 la reapertura de la investigación contra el ex tesorero del PP y ex senador Luis Bárcenas, el ex diputado popular Jesús Merino y Galeote en el marco de la trama. La decisión supuso que Bárcenas, Merino y Galeote volvían a estar imputados por la comisión de los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, entre otros.

Fue en noviembre de 2016 cuando Galeote se sentó en el banquillo para dar explicaciones sobre su participación en la trama. En el marco de su declaración afirmó ante el tribunal que Correa organizó ni un solo evento en el municipio malagueño y añadió que cree que con la venta de moquetas y carpas el empresario "perdió dinero".

También aseguró que Correa "obró de buena fe" en la prestación de servicios en Estepona. El ex edil sostuvo que compró materiales a Correa debido a que el precio era "inmejorable" y que las carpas tenían unas "características desconocidas". "Es suficiente argumento", subrayó. "Los eventos los he hecho yo" y gracias a eso, señaló, se pudieron ahorrar entre un "30 o 40%" de los gastos. "Una cosa es un evento llave en mano y otra que te lo trabajes tú", apostilló.

De hecho, llegó a decir que Correa "no tuvo ningún beneficio" con estas contrataciones, sino, al contrario, "perdió dinero", ya que el "consumo" de este material no era "importante". Asimismo, insistió en que únicamente encomendó con esta empresa la implantación de la moqueta en el Palacio de Congresos de Estepona, "una carpa de más de 3.000 metros cuadrados", según describió, para las empresas que contrataron servicios con el consistorio malagueño.

Galeote insistió en que él no cobró ninguna comisión por supuestamente favorecer a Correa en adjudicaciones públicas: "He logrado demostrar que es materialmente imposible", dijo, al tiempo que constató que Pasadena era una de las agencias que ofrecía una serie de ventajas como, por ejemplo, ser una de las autorizadas para emitir el billete al momento de la compra o evitar pagar algunos gastos de gestión.

Galeote explicó que se contactaba con el personal de la empresa para contratar estos servicios y reconoció que el pago de los mismo los concertaba él directamente con Correa. "Llamé yo personalmente, los organicé yo y los pagué yo con el dinero que le daba semanalmente o quincenalmente a Correa en un sobre, en efectivo", incidió