La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, premiada con 400.000 euros del Gordo

Un grupo de trabajadores del área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, así como de las empresas adjudicatarias de varios de sus servicios, han resultado agraciados con parte del Premio Gordo de la Lotería de Navidad. En concreto, desde el departamento apuntaban del reparto de unos 70 décimos, lo que elevaría la suma a unos 28 millones de euros. Entre las personas premiadas se encuentra la concejala Elvira Maeso.

“Es la primera vez que me toca la lotería, casi no me lo creo”, ha contado la edil a este periódico. Maeso ha informado de que ha sido un trabajador del área el encargado de comprar el 71198 en la administración La Biznaga, localizada en la calle Mármoles. Un punto de compra en el que se han vendido 32 billetes, lo que supone unos 128 millones de euros. Según ha relatado, fue su secretaria la que ha tratado de avisarla cuando ha salido el Gordo. “Cuando he llegado todo el mundo estaba gritando”, ha apostillado.