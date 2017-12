La concejala más afortunada

Ayer se trabajó poco a partir de mediodía, pero estaba más que justificado porque los empleados estaban en un estado de euforia fácil de contagiar. Corrió el cava, se hicieron numerosas fotos y se agarraban cantando todo tipo de frases como "hipoteca, hipoteca". Muchos llamaban por teléfono a sus parejas y éstos pensaban que estaban de broma, por lo que tenían que repetir una y otra vez que era verdad, que les había tocado el Gordo. Este fue el caso de una antigua trabajadora del área que, aunque lleva nueve años jubilada, compra todos los años el número que lleven sus ex compañeros y que no es siempre el mismo. "Qué alegría más grande", repetía una y otra vez.

También hubo lágrimas por no jugar

La mayoría de las lágrimas que tenían ayer en sus ojos los trabajadores del área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga y de otras firmas como el 010 eran de alegría porque les había tocado el Gordo. Casi todo el mundo había adquirido el ya famoso 71.198, pero hubo personas que no lo habían hecho y ayer, lógicamente, fueron un mar de lágrimas. Hubo tres trabajadores que no compraron el billete y que se han quedado sin premio. Se vivieron algunos momentos difíciles de asumir porque, por ejemplo, en plena euforia un grupo de empleados empezaron a saltar de alegría y, en ese momento, entró una compañera. La llamaron para que se uniera al jolgorio pero ella dijo que no había comprado. Las caras de sus compañeros se entristecieron de pronto y no sabían qué decir ni dónde meterse. Esta joven empezó a llorar y, aún unos minutos después, maldecía su infortunio llorando sola en un pasillo.