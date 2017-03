La concesión de hipotecas crece por tercer año consecutivo

La compraventa de viviendas crece en la provincia y la concesión de hipotecas va prácticamente a la par, si bien no casan exactamente en sus porcentajes de aumento porque hay numerosos clientes que adquieren los inmuebles directamente al contado. El año pasado se firmaron en la provincia de Málaga 18.628 hipotecas para fincas urbanas, lo que supuso un crecimiento del 7,2% respecto al año 2015, la tercera alza consecutiva y el mayor volumen desde el año 2011, según los datos oficiales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Está aumentando el número de operaciones y también el importe medio, si bien están a años luz de los registros que se alcanzaron a mediados de la década pasada con el boom inmobiliario. En 2016 las entidades financieras concedieron hipotecas por un valor total de 2.413 millones de euros, arrojando un importe medio de 129.583 euros por contrato. Se puede apreciar claramente cómo ha subido el precio de la vivienda, hasta el punto que el importe medio actual es el mayor desde el año 2009. En 2012, por ejemplo, se firmó un volumen similar de hipotecas en la provincia (18.260), pero se entregaron 400 millones de euros menos hasta superar ligeramente los 2.000. En ese año, la hipoteca media era de 110.491 euros, se tocó fondo en 2013 con 109.000 euros y, a partir de ahí, ha estado remontando.

En 2006, en plena burbuja, se firmaban 237 hipotecas al día y ahora son 51

Ha habido dos realidades muy diferenciadas en apenas unos años. El máximo de hipotecas suscritas se alcanzó en 2006 con 86.603, lo que implicaba una media de 237 diarias y que los bancos desembolsaran 14.767 millones de euros. Era un momento, en plena burbuja económica, en el que los bancos daban hasta un 120% de la financiación para la adquisición de la vivienda y de otro tipo de gastos para la casa. En estos momentos, se suscriben 51 hipotecas al día y los bancos tienen un control mucho mayor.

A escala nacional, Málaga fue la cuarta provincia española en la que se suscribieron más hipotecas el año pasado, siendo solo superado por Madrid (64.099), Barcelona (41.686) y ligeramente por Valencia (18.839), mientras que quedan por detrás otras urbes como Alicante (15.849) o Sevilla (14.206). En total, en España se firmaron 382.463 hipotecas en fincas urbanas en 2016, un 8,2% más, por lo que el crecimiento de Málaga está un poco por debajo de la media española.

La concesión de hipotecas está muy ligada al precio, pues si éste es bajo hay pequeños inversores y ahorradores que no necesitan tirar de créditos para adquirir inmuebles. También hay grandes empresas que van a pulmón, aunque no es lo habitual. En 2016 se vendieron, según los datos del INE publicados el pasado 10 de febrero, 26.186 viviendas en Málaga, un 6,7% más que en 2015. Si se hace una proporción directa entre venta de viviendas e hipotecas -algo que no sería exacto al englobar fincas urbanas en general pero sí aproximado-, se podría decir que se hipotecaron el 70% de los inmuebles adquiridos, por lo que habría otro 30% que habría hecho la operación con fondos propios.

Un informe elaborado por la inmobiliaria Tecnotasa dado a conocer ayer indicaba que, solo en la capital, el 53% de los compradores lo hicieron al contado motivado principalmente porque el 22% eran inversores que han adquirido inmuebles para ponerlos posteriormente en alquiler y obtener una rentabilidad que, según el portal idealista, supera el 6%. Tecnotasa subrayó que el perfil del comprador en Málaga capital es el de una persona que adquiere primera vivienda, tiene entre 25 y 44 años, es español, trabaja por cuenta ajena con contrato indefinido y tiene estudios secundarios. La vivienda que más se vende es un piso de tres habitaciones, con ascensor, más de 70 metros cuadrados útiles y una antigüedad media superior a los 40 años, pues apenas hay vivienda nueva y la mayoría de operaciones son de segunda mano.