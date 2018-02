La condena al detenido de La Viñuela fue por insultos y empujar a su esposa

El presunto autor de la muerte de María Adela, la vecina de La Viñuela con la que mantenía una relación sentimental, fue condenado a nueve meses de prisión por insultar y agredir a otra mujer, que en ese momento era su esposa. Así, según se recoge en la sentencia, quedó acreditado que el supuesto autor del crimen se dirigió a la víctima pasadas las 21:00 del 19 de julio de 2011 en el domicilio que ambos compartían en Málaga y profirió varios insultos contra ella. A continuación, la empujó, recoge el escrito, "sin causarle ningún menoscabo físico". Lo hizo delante de sus hijos, menores de edad.

En la resolución judicial, dictada por el Juzgado de lo Penal número 13 de Málaga con la conformidad de la defensa y del acusado, se le impusieron, además de los nueve meses de prisión por maltrato, dos años de prohibición de posesión y porte de armas. Asimismo, se le prohibió acercarse a la víctima durante un año y nueve meses.

La pena de cárcel, dado que carecía de antecedentes penales, fue suspendida durante dos años que cumplió en octubre de 2014, mientras que la medida de alejamiento de la víctima finalizó en 2013 y, un año después, la prohibición de posesión de armas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La ejecutoria fue archivada definitivamente al haber sido cumplida en su totalidad.

El detenido volverá a ser enjuiciado el próximo 21 de mayo en una vista oral que el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga tiene previsto celebrar por la presunta comisión de un delito de malos tratos sobre su ex pareja, distinta de la anterior. Los hechos, en este caso, se remontan al 11 de mayo de 2016, cuando, según el escrito de la Fiscalía y de la acusación particular, el individuo propinó dos puñetazos en la cara a dicha mujer. Ambas acusaciones piden también una pena de nueve meses de prisión. La denuncia fue instruida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga y se acumuló a otro procedimiento, derivando ambos en una causa. Dicho juzgado dictó una orden de protección y prohibición de comunicación, medidas que actualmente siguen estando vigentes y no fueron quebrantadas en ningún momento por el acusado.

En este mismo juzgado se instruyeron unas diligencias urgentes en 2013 contra este hombre por malos tratos sobre esta misma ex pareja. El 15 de julio de 2013 fueron archivadas al no aparecer "debidamente justificada la perpetración del delito", según elauto. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga incoó dos causas contra el investigado en el año 2015. Una de ellas derivó en un juicio de faltas por injurias sobre la misma víctima anterior y la segunda en unas diligencias urgentes por malos tratos sobre la misma persona. Ambos procedimientos fueron sobreseídos por la negativa de la víctima a testificar, lo que motivó la finalización de todas las medidas cautelares impuestas.