"Soy de los que menos conocen la Feria de Málaga, vengo una vez cada tres años"

Danza Invisible estrenó ayer la semana de conciertos de la Feria de Málaga en el Auditorio Municipal. El grupo de rock originario de Torremolinos volvió a las fiestas de su tierra para ofrecer al público sus mayores éxitos que han pasado por diferentes generaciones desde los años ochenta. Javier Ojeda, vocalista de la banda está encantado de estar en la Feria. Este año, el cantante tiene previsto ofrecer numerosos conciertos con Danza Invisible y en solitario. Antes de su actuación de ayer, atendió a Málaga Hoy para compartir sus impresiones y recuerdos feriantes.

-Es época de conciertos y Danza Invisible no para. ¿Cuántos conciertos tienen previstos?

"Creo que el Real está mejorando bastante. Hace cosa de diez años era bastante peligroso"

-En lo que queda de año nos pueden quedar unos quince conciertos. Ahora en verano estamos en época de conciertos y no paramos. También están los conciertos en solitario que pueden ser unos treinta. Es más, el martes 15 canto en la Caseta La Tajá en el Recinto Ferial.

-¿Ha tocado más veces en esa caseta en solitario? ¿Qué va a interpretar en la Caseta La Tajá?

-No, es la primera vez que toco en esa caseta, la verdad es que no la conozco. Me llamaron ellos directamente y cuando les dije que tenía una actuación con Danza Invisible me dijeron que querían tenerme allí porque querían un repertorio distinto. Lo que toco es material de mis discos en solitario, mezclados con algún clásico de Danza Invisible al que le hemos dado un arreglo diferente y con algunos rescates de cosas antiguas que no son habituales.

-¿Qué significa para ustedes tocar en la feria de Málaga?

-Pues siempre es una experiencia muy bonita. Al fin y al cabo estás tocando en las fiestas de tu tierra.

-¿Recuerda cuántas veces actuaron en la Feria?

-No me acuerdo del número exacto de veces, puede que seis o siete pero no me hagas mucho caso. Sí que es verdad que tuvimos un parón importante durante nueve años. Creo que fue entre el año 1989 y1998 cuando no actuamos en la feria. Pero este periodo no tiene ningún motivo, simplemente no pudimos actuar. Nos han llamado muchísimas veces para tocar pero en los meses de verano no paramos.

-¿Ha cambiado mucho la fiesta durante estos treinta años?

-Creo que el Real está mejorando bastante. Hace unos diez años era un poco peligroso pero ahora lo vemos mucho más tranquilo. De todas formas, tampoco puede decirte más. Aunque sea de Málaga, soy de los que menos conocen la Feria. Vengo una vez cada tres años.

-Ahora que están de conciertos, ¿cuál es el próximo destino de Danza Invisible?

-Después vamos a Almuñécar, en Granada, allí actuaremos el día 14 y después volvemos para el norte para actuar en Argoños, en Cantabria. Recientemente cantamos por la provincia y también por Asturias, ahora venimos de allí. Además, estaré en el Starlite de Marbella actuando en La Noche Movida de los 80.

-¿Tiene Danza Invisible algún proyecto en manos o está pensando en alguno?

-Ahora mismo estamos parados en eso. Nuestro guitarrista de siempre, Antonio Luis Gil, no está disponible porque se está recuperando de una enfermedad, así que actuamos con un guitarrista suplente. Hasta que no se incorpore Antonio no tenemos pensado hacer nuevos proyectos.

-¿Qué va a encontrar el público en sus próximos conciertos? ¿Se escuchará el rock clásico que les caracteriza o se escuchará un poco más de su segunda etapa más latina?

-Va a haber un poco de todo. Estamos recuperando la que fue nuestra etapa más llamativa, así que tocaremos nuestro mayores éxitos que son de pop-rock.

-Este año se ha publicado un libro biográfico sobre Danza Invisible, ¿cómo ha recibido el público el ejemplar?

-Solo te puedo decir que el editor está muy contento con esto, dentro de lo que es vender esta clase de libros que no se demandan mucho. Intuyo que va bien.