El malagueño Jesús Carballo ha sido este jueves un joven feliz. "He conseguido un trabajo y ahora me toca la lotería", ha comentado en la puerta de la administración situada en la calle Valle de Abdalajís en la capital. No es para menos su dicha, aunque el pico que se llevará es realmente corto. De hecho, le dará para algún capricho.

La historia es curiosa. Carballo está en la academia preparándose para ser Guardia Civil y allí ha conocido a aspirantes de toda España. "Entre 13 de nosotros decidimos comprar cada uno un décimo en las provincias en las que vivimos y, si tocaba algo, compartirlo", ha señalado. Carballo compró en Málaga el 59.444 y ha sido agraciado con un cuarto premio. Son 20.000 euros a repartir entre 13, por lo que apenas salen a 1.500 euros por persona sin contar la desgravación de Hacienda, pero a caballo regalado no se le mira el diente. "No es mucho, pero es una alegría, sobre todo porque hay compañeros que tienen familia y apenas cobran 400 euros al mes, de forma que este dinero les va a ayudar", indicó.

El décimo original estaba en una consigna en Albacete y el joven malagueño lo compró hace un mes. Le dio mucha satisfacción, pero sobre todo porque ha encadenado dos motivos consecutivos de alegría ya que tendrá plaza de guardia civil tras aprobar las pruebas.

La que estaba como unas castañuelas era Felicidad Calvo, la propietaria de la administración de esa calle en Málaga porque, estadísticamente hablando, ha conseguido un hecho bastante difícil de repetir: dar un segundo y un cuarto premio de la Lotería de Navidad en el mismo día con los números 04.536 y 59.444 respectivamente.

En cuanto salieron los premios el establecimiento se llenó de familiares, vecinos y amigos. Felicidad, un buen nombre para ser lotera, explicaba con una gran sonrisa en la cara que apenas lleva tres meses con el negocio abierto y "no esperaba dar premios", sobre todo, porque estuvo "15 años antes trabajando en otra Administración en Málaga y nunca pudo dar ningún premio en la lotería de Navidad".

Una lotera que ha dado un segundo y un cuarto premio estaba emocionada

Su madre, a su lado, cuenta que lleva semanas poniendo velas a todos los santos para desearle suerte a su hija en su nueva andadura. No es para menos porque Felicidad Calvo afirma que invirtió todos sus ahorros y que incluso ha necesitado un aval de sus padres para poder abrir este local, que comparte la venta de papelería con la lotería. "He empezado de cero, no tenía ningún dinero para hacer publicidad y con esto me la están haciendo todos los medios, es el empujón que necesitaba", añadió Calvo emocionada, ante los continuos achuchones de cariño de sus familiares. "Con esto ya tenemos la venta duplicada para el sorteo de El Niño, va a venir gente de todos sitios porque suele haber mucha superstición", narró.

Su local se llama El bambú de la suerte. "Quería poner solo El Bambú, pero estaba cogido en el Registro Mercantil, así que tuve que añadir de la suerte". El cambio de nombre le vino bien.