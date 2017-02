La consejera de Educación, tajante: "Todos los actuales conciertos se mantendrán"

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, se mostró ayer "asombrada" por el temor manifestado por la enseñanza concertada y aseguró que "todos y cada uno" de los conciertos vigentes en la actualidad se mantendrán, acusando al PP de "deteriorar la imagen de un perfecto sistema educativo en cuando a proporcionalidad entre enseñanza pública y concertada". Así, en Málaga, donde presentó el Plan de Lenguas de Andalucía, al ser cuestionada por la situación y los temores de la enseñanza concertada en la Comunidad Autónoma, aseguró que un niño que estudia en un centro concertado "va a seguir su trayectoria" escolar sin cambio.

"Por favor, tranquilidad a todos los padres, madres y a la sociedad porque va a continuar así", incidió, añadiendo que sólo se está realizando un estudio, tanto de la enseñanza pública como de la concertada, en lo referente a nuevos ingresos, es decir, niños de tres años, debido al descenso demográfico porque "no vamos a mantener una unidad abierta sin ningún niño", sea de la pública o de la concertada. La titular de Educación de Andalucía reiteró que "todos los escolarizados en la concertada continuarán; ni un solo niño va a tener problemas en ese ámbito", y ha recordado que esto sucede cada cuatro años "y el PP intenta hacer un ataque y crear desconfianza". De la Calle manifestó que "lo más importante para seguir funcionando bien es que nos entendamos, y que esas familias sepan que no va a haber ningún problema y seguirán este año como el anterior o como el próximo; que haya esa tranquilidad".

Sí realizó un llamamiento a no confundir con "informaciones erróneas y falsas que no favorecen la convivencia en ningún ámbito". "Sigamos nuestra trayectoria y que nos dejen trabajar en la planificación de este curso, que es lo que estamos haciendo como todos los años. Y luego seguirá la escolarización", indicó. Igualmente, recalcó que todavía las comisiones que abordan los conciertos educativos no se han reunido: "Estamos adelantando acontecimientos que no existen ni van a existir y, además, da la casualidad de que esas comisiones empiezan a reunirse en estos días", señaló la consejera de Educación.