Un conserje de oro

La labor de los conserjes de los hoteles suele consistir en tratar de hacer más fácil la estancia y visita de los residentes. Sin embargo, cuando se trata de ejercer dicha profesión un hotel de lujo, el desempeño habitual es el de tratar de cumplir caprichos que la mayoría de las personas de ingreso medio ni se atreverían a imaginar. Esa es la rutina de José María Arias, que trabaja en el Gran Hotel Miramar desde sus primeros pasos y que el viernes pasado fue designado como mejor conserje de España por la asociación Las Llaves de Oro (Les Clefs d'Or por su nombre internacional), agrupación de conserjes de hoteles fundamentalmente de cuatro y cinco estrellas.

El joven malagueño, de solo 27 años, se convirtió en el más joven de la historia en conseguir esta distinción, superando por un año al ganador del año anterior, el catalán Christian Fons. "Cuando Christian venció el año pasado le envié un mensaje por Messenger para decirle que me tomaba su victoria como un reto a superar". Y así sucedió un año después, a pesar de que Arias no las tenía todas consigo para vencer: "Fue algo inesperado porque había candidatos bastante fuertes, en ese momento te quedas en blanco porque empiezas a pensar en lo que se te viene encima".

Y lo que se le viene encima al conserje del Miramar es el mundial de la profesión, que se celebrará en Seúl (Corea del Sur) en abril del año próximo. Allí Arias representará a España en una competición que se le da bastante bien a los conserjes españoles, habiendo finalizado los ultimos dos años en la segunda y tercera posición. "Eso me pone más presión encima de los hombros", admite el malagueño, que sin embargo se muestra "muy contento" de participar en el certamen internacional por la posibilidad de reencontrarse con viejos conocidos.

Y es que la trayectoria de Arias no siempre estuvo ligada a la comodidad del centro de Málaga. Mientras estudiaba en la escuela Les Roches de Marbella -abandonó la facultad de Turismo de la UMA por "aburrimiento"- se desplazó para hacer las prácticas a China, Tailandia y el último año de formación lo hizo en México. "En México ya me quedé en la misma cadena hotelera pero me trasladé a Londres, donde pasé los últimos cuatro años antes de formar parte del equipo de preapertura del Miramar".

El tiempo de la capital británica fue uno de los factores para que Arias cambiara de aires, junto con el progreso de la Costa del Sol: "Era increíble como podían pasar días y días sin que llegara un solo rayo de sol. Y cuando vi el cambio que Málaga estaba experimentando en cuestión de pocos años me dije que quería dejar la vida en Londres". El malagueño, que es el único conserje en la capital con la distinción de Las Llaves de Oro -reservada a los mejores de su profesión- asegura que no estaba seguro de que sería contratado en el Miramar: "Aún así quería venirme aunque fuera para tomarme unas vacaciones".

La extravagancia es una de las características de los residentes de los hoteles de lujo, y Arias también la ha experimentado: "Una vez un hombre nos pidió un kilo de M&M's verdes, solo podían ser de ese color. Un compañero y yo estuvimos comprando bolsas de M&M's y separando las verdes de las demás para que el cliente estuviera satisfecho, nos llevó bastantes tardes". A pesar de ello, él no duda en definirla como en una profesión divertida.