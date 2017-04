El contacto personal, la clave para hallar empleo

Si quiere encontrar un puesto de trabajo en Málaga lo mejor es tirar de contactos personales, pues es la fórmula mágica para tener éxito. Así lo dicen las estadísticas del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), que analizan numerosos datos de todas las personas que acuden a esta delegación dependiente del Ayuntamiento de Málaga. La concejala del Área para la Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo, y el director del IMFE, Enrique Nadales, presentaron ayer el Termómetro del Empleo en el que, entre otros aspectos, se señala que el perfil medio de la persona que utiliza los servicios del IMFE es el de una mujer de entre 31 y 40 años, desempleada desde hace menos de un año, con estudios universitarios o formación profesional y que acude tanto para buscar empleo como para mejorar su formación en idiomas o en nuevas tecnologías.

Para conocer las ofertas de trabajo, los malagueños suelen ir en primer lugar a las páginas especializadas en mercado laboral en internet, entre las que se encuentran la de la Agencia Municipal de Colocación, la del Servicio Andaluz de Empleo, las de empresas de trabajo temporal o redes sociales profesionales. Sin embargo, para encontrar un trabajo el método más exitoso es el del contacto personal, es decir, el del amigo o familiar que conoce a uno de una empresa que está buscando a alguien para un puesto. La inmediatez en la captación y la confianza que puede generar en el empresario la recomendación de alguien conocido siempre juegan a favor, aunque luego hay que ganárselo.

El estudio del IMFE señala que, aunque pueda sonar mal, el principal motivo para aceptar un puesto de trabajo es el salario. Si el sueldo convence al trabajador, luego se valoran otros aspectos como el horario, el desarrollo profesional que se pueda tener en esa empresa, la estabilidad o la movilidad geográfica. Cuando se rechazan ofertas de empleo se hace, por tanto, por lo mismo, porque el salario no resulta atractivo, aunque también hay muchas negativas por no cumplir las condiciones de la oferta, anunciando la empresa una serie de aspectos que, a la hora de la verdad, no se cumplen. Martín Rojo señaló que las compañías que realizan este tipo de prácticas engañosas son penalizadas por parte del IMFE.

La Agencia Municipal de Colocación publicó el año pasado 1.086 ofertas de trabajo, siendo la mayoría correspondientes al sector de la hostelería, comercial y gestión administrativa. Se realizaron, en total, 752 contratos, arrojando una media de 2,1 diarios, la mayor cantidad de los últimos años porque, por ejemplo, en 2012 se firmaron 1,3 contratos al día a través de este portal municipal. Martín Rojo indicó que ese aumento se debe a que "las personas están cualificadas y hay cada vez más ofertas de empleo". Pese a que la hostelería lidera el número de ofertas de empleo, la mayoría de contratos se hizo curiosamente en el comercio.