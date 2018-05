El convenio de hostelería continúa sin acuerdo pese al fin de la marcha

Los sindicatos CCOO y UGT finalizaron ayer en la puerta de la Confederación de Empresarios de Málaga la marcha de protesta por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo de hostelería que arrancó el martes en Marbella. La última jornada partió ayer desde Ikea y, en esta ocasión, las declaraciones públicas las realizó la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, acompañada de Fernando Muñoz, secretario provincial. "La organización y la lucha por la dignidad de los trabajadores, sirve", dijo López, quien criticó a una patronal "que está ganando beneficios a mansalva y no escucha a sus empleados, que quieren un salario y un convenio dignos, con condiciones laborales del siglo XXI, no del siglo XIX como están planteando empresarios sin escrúpulos". La dirigente de CCOO resaltó que "con esta avaricia no se va a ninguna parte" y precisó que "queremos que los empresarios ganen pero queremos salarios dignos y condiciones laborales dignas para los trabajadores".

Lola Villalba, responsable de Turismo de CCOO en Málaga, afirmó que "esto nos da fuerzas para sentarnos el lunes [cuando está prevista la próxima reunión con la patronal] y negociar", a la vez que lamentó que los empresarios "no escuchen las voces ni el clamor de los trabajadores". Villalba manifestó que "después de cuatro años de ganancias y cifras astronómicas en el sector nos merecemos un convenio digno, con un salario digno pero también con unas condiciones de trabajo dignas". "Es un orgullo pertenecer a este sector, el más amplio, el más luchador y combativo y nos vamos a mantener en la mesa negociadora con una patronal ñoña y retrógrada que no siente sensibilidad alguna por los empleados", remarcó Villalba.

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, pidió ayer a la patronal y a los sindicatos que se "esfuercen" en conseguir un acuerdo, aunque indicó a los empresarios que hay que compartir los beneficios. "Tienen que ser conscientes de que los trabajadores también tienen que ser partícipes de la recuperación económica que está habiendo en torno al turismo", dijo Fernández, argumentó que esa "riqueza se tiene que trasladar" a los empleados pero no sólo en sueldos "dignos" sino en "condiciones dignas laborales, que verdaderamente dé calidad al empleo, que ellos después dan como calidad al turismo y al turista en Andalucía".