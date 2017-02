La conversión de La Malagueta en centro cultural estará lista a finales de 2018

La plaza de toros La Malagueta dejará de ser solo plaza para convertirse en un centro cultural los 365 días del año. Ese, y el saneamiento de las taras que presenta este histórico edificio, con 140 años de edad, es el gran objetivo que se ha marcado la Diputación provincial de Málaga, propietaria del inmueble. Con este fin, el proyecto diseñado por el Servicio de Arquitectura de la institución supramunicipal contempla una inversión de 4 millones de euros para, en buena medida, remozar la plaza. La intervención, según anunció ayer el presidente del ente, Elías Bendodo, arrancará tras el próximo verano, sin que se vean afectados los espectáculos taurinos de la Feria de Agosto en la capital, con la previsión de que pueda estar completada a finales de 2018.

Todo ello siempre que la Junta de Andalucía dé luz verde a la operación. La posición de la Consejería de Cultura es clave, por cuanto La Malagueta está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), con lo que cualquier actuación sobre la misma ha de tener su visto bueno. Bendodo consideró que no existen razones para que el proyecto no salga adelante. "Vamos de la mano de la Junta; técnicamente el tema está resuelto", dijo el dirigente popular, quien ante posibles obstáculos políticos vino a incidir en que esta iniciativa no debe necesitar "ningún permiso más que el técnico".

La respuesta de la Administración regional recordó que al tratarse de un BIC "cualquier obra que se pretenda ejecutar debe contar previamente con un informe de la Delegación de Cultura". Por ello, recordó que desde que el proyecto llegue al organismo, dispondrá de tres meses para elaborar el preceptivo informe. Asimismo, confirmaron dos reuniones con técnicos de la Diputación, "ambas sin documentos oficiales", y otra el pasado 27 de enero, "con un documento en fase de terminación". "En este último encuentro se pasó revista, a grandes rasgos, al contenido del proyecto que a corto plazo tenían previsto presentar", explicaron desde el Gobierno andaluz, al tiempo que fueron contundentes al afirmar: "Estos encuentros no condicionan el informe final ni el procedimiento que debe seguir Cultura, debiendo adaptarse la intervención propuesta al cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico, al tratarse la plaza de toros de un BIC".

"Lo que se pretende es que tenga uso todo el año", dijo a modo de resumen Bendodo, quien subrayó la apuesta por reconvertir la plaza en un centro cultural, que estará dotado de espacios museísticos, de congresos y de restauración. Los nuevos usos lucrativos serán objeto, una vez finalizados, de un concurso por parte de la Diputación para contratar la gestión a un tercero. Una de las principales novedades es la disposición de un espacio congresual con capacidad para unas 270 personas.

Para mejorar la conservación del edificio se actuará sobre las fachadas, garantizando su impermeabilización; se mejorará la zona de corrales, y se mejorará las condiciones del Centro de Arte de la Tauromaquia. "La Malagueta ha sufrido numerosas intervenciones, algunas no muy acertadas; queremos recuperar los elementos originales y darles valor; resaltar la luz natural", explicó uno de los técnicos responsables.

Bendodo estuvo acompañado del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la presentación. "Alegrarme de que la Diputación cumpla con su obligación, que es mantener en buen estado La Malagueta", dijo el regidor del PP, que destacó que la propietaria del inmueble tenga el reto de "mantenerla con la máxima dignidad". Desde el PSOE criticaron la previsión de invertir 4 millones en esta obra.