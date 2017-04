Ellas cortan el bacalao

La proporción de estudiantes que suspende se triplica en la ESO

El éxito académico a lo largo de las diferentes etapas de la educación obligatoria cae de forma significativa, hasta el punto de que la proporción de alumnos que no pasa de curso se triplica desde Primaria a ESO. Los datos oficiales que maneja Junta de Andalucía sobre los colegios de la provincia de Málaga ponen de manifiesto que el 5% del alumnado de sexto de Primaria no aprueba. En primero de ESO ese porcentaje se dispara hasta el 16,8% y se mantiene en índices similares hasta cuarto de secundaria, curso que no supera el 19% del alumnado. La tasa de suspensos en Bachillerato se eleva también sustancialmente respecto a secundaria, con porcentajes que se sitúan en el 24,7% en primero y ligeramente por encima del 27% en segundo. El Gobierno tiene en marcha un proyecto de real decreto que, de salir adelante, permitirá a los estudiantes conseguir el título de ESO con dos suspensos y sin alcanzar una media de cinco en el expediente, siempre y cuando esas dos materias sin aprobar no sean de forma simultánea lengua y matemáticas. Esta medida, que ha encontrado el rechazo de la organización ANPE, supone un cambio de dirección en toda regla a uno de los principios inspiradores de la Lomce, que pretendía elevar el perfil académico del alumnado con mayores exigencias para poder acceder al título de secundaria.