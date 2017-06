"Como la cosa no cambie la agricultura y la ganadería no tienen futuro"

Francisco Moscoso lleva toda su vida vinculado a la agricultura de una manera u otra. Nacido en 1964 en Cuevas de San Marcos, es hijo de dos agricultores que sacaron a su familia adelante gracias al campo. Ahora, sin embargo, mira el futuro del sector con preocupación y teme que el relevo generacional termine por hacerlo desaparecer pese a ser el segundo pilar económico de la provincia, tras el turismo.

-Pese a que el sector agroganadero sostiene parte de la economía de la provincia, ¿no resulta paradójico que siempre viva bajo una situación de incertidumbre?

-Ahora mismo la situación es nefasta, sobre todo, en la ganadería porque tiene totalmente en contra la climatología, los precios de la leche y de los granos, y el ganadero se ve totalmente asfixiado. Luego hay otro factor importante y es que los ganaderos llegan a los 65 años y no tienen quien los sustituyan. Los hijos así que ven que sus padres no tienen bienestar optan por otros trabajos.

-¿Está abocada la ganadería a desaparecer?

-La ganadería como no cambie está abocada en muchos sitios a desaparecer en la provincia, pero en Andalucía la situación es prácticamente igual.

-¿Qué podría salvar al sector?

-Lo primero los precios para que los ganaderos pudieran seguir adelante con su ganadería porque cuando vale más el pienso que se comen las cabras y cuando las administraciones ponen tantas trabas, el ganadero se ve acorralado entre unas cosas y otras y eso hace que ahora mismo no tenga futuro.

-¿La agricultura sí está más fuerte?

-Es el sector que ha sustituido al ladrillo y el segundo pilar, después del sector turismo y servicios, es la agricultura. Lo que pasa que la agricultura también tiene el problema de los precios. En el aceite, por ejemplo, debido a tres años de sequía tiene un precio muy alto y el consumidor no puede llegar a los casi cuatro euros que cuesta un litro en el supermercado. Los precios tendrían que estabilizarse y, sobre todo, que lleguen al agricultor que gana esos cuatro euros. Por eso, si suben los precios es malo para todos

-¿Entonces sólo ganan los intermediarios?

-Exactamente, los intermediarios son siempre los que se llevan el dinero prácticamente en todo. Desde UPA llevamos muchos años pidiendo la regularización de los precios y hasta ahora no se ha podido conseguir. Pero seguimos en ello y denunciando a los supermercados y grandes superficies que venden a bajo coste productos como las fresas o el aceite de marca blanca para atraer a los clientes. Son artículos gancho que nos perjudican.

-¿Por qué cree que no se hace nada para controlar esa situación?

-No lo sé , pero quizás los agricultores no tenemos la unión que deberíamos de tener y los intermediarios se aprovechan de esa circunstancia. Por eso es tan importante que haya unidad que ahora mismo no hay. Somos tres sindicatos, cada uno derivamos en un sitio y no nos juntamos tampoco, hablando claro. Y en ese contexto es el agricultor y el ganadero el que está perdiendo, el intermediario el que está ganando y el consumidor el que paga el pato. No puede ser que a un agricultor le paguen el kilo de calabacín a 0,20 euros en origen y que en un supermercado se venda a 1,40 euros, un 120% de diferencia.

-¿Ahora son los subtropicales los que tiran del carro?

-Los subtropicales son ahora mismo la gallina de los huevos de oro y es donde se está sacando rendimiento. Pero también hay que tener cuidado porque solamente el consumidor de la zona de la Axarquía y un poquito de Málaga se consume esos productos porque hay pueblos del interior donde no saben qué es un mango y también tendríamos que promocionar en la propia provincia el tema de los subtropicales porque ahora la mayoría se exportan

-¿Sigue siendo un sector refugio de la crisis?

-Sigue siendo porque como no hay otros trabajos porque la crisis sigue estando ahí, la agricultura es un refugio para mucha gente. En la Costa a lo mejor no, pero en el interior es el primer pilar económico y esperanza de los parados. Y eso ahora mismo es perjudicial porque no hay trabajo para todos. En el olivar son cuatro cinco meses de trabajo al año porque ya está todo muy mecanizado.

-¿El relevo generacional es el talón de Aquiles del sector?

-Ese es el puntal que nos queda por solucionar y las administraciones no nos han dado hasta ahora la facilidad para pasar los derechos de una ganadería de un padre a un hijo. Hay mucha burocracia y muchos problemas, y la administración tiene que meter mano en este asunto y ponerlo más fácil.

-¿Cuál es el perfil del agricultor en la provincia? ¿Sigue siendo el de una persona mayor?

-Sí porque la media de edad es de unos 45 y 50 años, y está el temor de cuando lleguen nuestros hijos a tomar las riendas de la agricultura pasará lo mismo que con la ganadería y es que no van a querer porque se marcharán fuera o estudiarán. De hecho, yo como a la agricultura no le veo resurgir lo que quiero es que mis hijos estudien cualquier cosa que les guste, que tenga salidas y que no les haga estar expuestos como he estado yo a la agricultura porque personalmente como esto no cambie no le veo salida.

-¿Qué habría que hacer en este caso?

-Por ejemplo con el tema de la modernización de las explotaciones, la Junta no debería poner tantos problemas y dar un dinero para poder hacerlo pero sin tantas trabas porque ahora mismo de todos los proyectos que se han presentado en Málaga entre todas las organizaciones agrarias y cooperativas solamente se han aceptado 25 y 300 se han quedado fuera.

-¿Puede subsistir el sector sin ayudas?

-El sector sin ayudas ahora mismo no puede subsistir. Pero las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) cada vez suponen más trabas y quitan más. En 2015 quitaron la de 200 euros para los pequeños agricultores y este año ya han empezado a eliminar la de 300. Es el agricultor pequeño el que sufre los recortes, porque las grandes extensiones no sufre ninguno y siguen cobrando igual.

-A los problemas que ya ha mencionado se une también el del agua, ¿después de tres años se sequía cuál es la situación?

-Si seguimos así en agosto habrá más problemas porque la situación en general es mala. Han sido unos años cortos de agua, en los que ha llovido de forma torrencial pero más bien en la costa. En Antequera, por ejemplo, el olivar de secano está teniendo problemas porque los acuíferos están agotados y hay algunos pozos que están tocando fondo. Los subtropicales también están sufriendo la escasez de agua del pantano de La Viñuela y ya se están aplicando restricciones. Es probable que en agosto la Junta dicte un decreto de sequía en esa zona y que sólo dejen regar una vez a la semana o cada dos semanas.

-¿Por qué no se planifican estos periodos de una vez para otra en una zona acostumbrada a las sequías? ¿Es una cuestión de dinero o de voluntad política?

-Yo creo que se junta todo. Y, además, los agricultores no estamos del todo concienciados porque hay quien tiene agua solamente para una hectárea y sigue plantando. Y hay que ser moderado con las plantaciones y que la administración lo controle. Eso no se hace ni por parte de los agricultores ni por parte de la administración.

-En el sistema del Guadalhorce, ¿habrá solución algún día para que se deje de perder agua por el mal estado de las canalizaciones?

-En el Guadalhorce lo primero que habría que hacer es una regulación de comunidades de regantes y dejar de usar definitivamente el riego a manta, y que con las ayudas que da la administración para las que están legalizadas poner sus tuberías y aprovechar el agua porque se desperdicia mucha. Pero también hay que planificar proyectos a largo plazo y poder trasvasar agua desde el Guadalhorce a La Viñuela y viceversa.

-¿No se hace por culpa de la administración o porque al agricultor no le interesa?

-Las distintas administraciones se echan la pelota unas a otras y al final es el agricultor el que tiene el problema.

-Pero las captaciones de agua ilegales continúan...

-Sí, eso seguro. Ya el agricultor está un poco más concienciado pero es que cuando va a pedir autorización para la captación de agua y le dicen que no porque es una zona sobreexplotada, hay quien opta por hacerlo bajo riesgo de si le pillan o no. Pero ese no es el camino, el camino es ir por lo legal y lo ilegal tenemos que hacerlo desaparecer porque no beneficia a nadie.

-¿Es partidario de hacer más pantanos en la provincia?

-Pienso que hay otras soluciones, como por ejemplo las depuradoras. El agua de la mayoría de ellas se echan a los ríos sin aprovechar y se podrían usar para el riego con el sistema correspondiente según el tipo de cultivo. Se hace en otros sitios. En Archidona se están regando olivos con agua de depuradora y va perfecto. Son soluciones fáciles y no se hacen, y los municipios tampoco incitan a los agricultores a aprovechar esas aguas.

-¿Y sí cree que es necesario el trasvase desde el pantano de Iznájar?

-Eso sí, totalmente. Le pediría a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que se pongan de acuerdo y no jueguen con las personas porque hay muchos pueblos del norte de la provincia de Málaga que lo están pasando muy mal, como Humilladero, Mollina, Fuente de Piedra, Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas o Archidona. Sólo se piden cinco hectómetros cúbicos para la población y mientras tanto tienen que recurrir a camiones cubas.

-Sin embargo, alguno de los pueblos que ha mencionado son los que más agua con diferencia consumen de toda la provincia...

-Es cierto que habría que ponerse las pilas en alguno de esos municipios porque la mayoría de los pozos están sobreexplotados y no son aptos para beber. Habrá que poner unas reglas para poner un tope de agua por persona para que no se exceda y que no se utilice para otras cosas, y no se conunda el agua de beber para riego. Pero el trasvase es necesario.

-¿Por qué piensa que los agricultores son los primeros en sufrir restricciones y no el turismo?

-Nos sentimos marginados en ese sentido. Los ayuntamientos de la Costa también tienen que controlar lo que están gastando porque también allí se está usando agua que no debería gastarse para jardines y otras cosas.

-¿Campos de golf?

-En ese asunto está claro que el dinero llama al dinero porque si un campo de golf no dejaran dinero no se regaría, pero como sí lo hace se les permite lo que haga falta y sacar agua de dónde sea. Estoy de acuerdo con el turismo, pero también hay que mirar a la agricultura.

-¿Puede reventar la gallina de los huevos de oro del turismo?

-Puede reventar perfectamente. Por eso, el turista que venga también debería conocer también el interior, y no solo lo bonito de la playa y los chiringuitos. Las administraciones tienen que apostar para que Málaga sea una sola y no presentarla en dos partes, la Málaga de primera de la costa y la de segunda del interior.