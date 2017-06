Las cosas en la boca

Hace unos días metí el coche en el parking de la Marina y al salir comprobé que el lector de tickets había dejado de funcionar. La barrera estaba levantada y era un trabajador del aparcamiento el que iba recibiendo en mano las tarjetas. Me dio por preguntarle si el cacharro había sido objeto de algún acto vandálico y el chico respondió con anodino tono funcionarial: "No, lo que pasa es que la gente mete los tickets mojados y el lector se estropea". Seguí mi marcha al volante como si nada y empecé a barruntar sobre aquello de que la gente moja los tickets. ¿En qué condiciones tienen los usuarios sus bolsos y carteras? ¿Dónde se guardan las cosas, exactamente? Hasta que, lento de mí, caí en la cuenta: no hay día en que meta el coche en un parking público y no encuentre a uno o varios conductores que acaban de entrar en las mismas instalaciones y, mientras van buscando plaza donde dejar sus vehículos, llevan el ticket que acaban de recoger entre los labios, donde inevitablemente, con perdón, terminan mojaditos. Todo esto parecerá una tontería, y desde luego lo será, pero confieso que semejante conducta siempre ha ejercido en mí cierta fascinación antropológica. Se supone que los coches, incluidos los minis, smarts y demás mecheros, cuentan con suficiente espacio como para dejar cómodamente un ticket en algún sitio una vez recogido. Por mucho que alguien lo lleve todo hecho unos zorros y ejemplifique en su automóvil su tendencia a sufrir el síndrome de Diógenes, digo yo que quedará hueco en una guantera, un asiento, un saliente, una rendija, donde sea, para meter un cartoncito. Pues bien, resulta que no: mucho más de cuatro se lo llevan a la boca. De ahí lo pasarán a la cartera, imagino, o al bolsillo del pantalón, o a donde sea que se conserve con suficiente grado de humedad. Pero dado que a menudo cuesta un rato encontrar una plaza en condiciones (más aún en el parking de la Marina, donde no todas las lucecitas verdes, ni mucho menos, deben interpretarse como localización de un hueco libre o mínimamente espacioso), el ticket se queda un rato ahí, en los morros, cogiendo gérmenes, cual apéndice de talla en ininterrumpido y fervoroso besapié. Imagino que parte de mi interés en la conducta procede de la presunta fijación en la fase oral. Y es más que probable que los adultos echemos de menos lo de llevarnos cosas a la boca (con perdón), ahora que incluso el tabaco forma parte de la prehistoria. Alguien va a un parking y un dispensador le ofrece una tarjeta, enterita, nueva, a estrenar; ¿cómo no aprovechar la oportunidad y ponerla donde antaño habitó el lácteo pezón, el chupete defenestrado, la dulce golosina? Igual tanto ticket en la boca demuestra que necesitamos que algo regrese ahí. Un sucedáneo de los besos que ya no damos. Una oportunidad de conocer el mundo a través de algo distinto de los ojos.

Pero a la dimensión etológica de la cuestión le cabe, también, una lectura política. Y es que todo lo que hacemos, y lo que dejamos de hacer, tiene consecuencias a menudo insospechadas en un orden social, colectivo, público y ciudadano. Alguien decide llevarse el ticket del parking a la boca, inconsciente, abstraído, con sus musarañas, sin reparar en las satisfacciones ocultas que con tan superfluo ejercicio encuentra. Y luego, cuando retira su vehículo, deposita el cartón tal cual en una máquina donde se acumulan otros cientos de tarjetas con sus correspondientes babas, que quedan allí amontonadas (qué insospechadas posibilidades policiales, novelísticas y científicas, por cierto, ofrece la coyuntura para recoger muestras de ADN bien fresquitas y además fácilmente identificables). Es bien sabido que a las máquinas no les sientan bien los ambientes húmedos, así que de vez en cuando los cajeros y lectores fallan y hay que arreglaros, con los consiguientes gastos y problemas para los trabajadores de los aparcamientos. La simple decisión de guardar los tickets en otra parte ahorraría a la municipalidad, ya ven, tiempo y dinero. Pero la fijación en la fase oral es más fuerte. Eso lo explica todo.