“Llevamos pidiendo desde el año 2006 que se actúe contra las cotorras”

“Llevamos pidiendo que se actúe desde 2006, dijimos que la población de cotorras iba a crecer de forma exponencial y que si no se hacía nada iba a seguir creciendo, colonizando otras zonas de la ciudad y causando daños económicos al campo”, expone Muñoz. Vecinos y comerciantes de la Alameda de Colón han denunciado públicamente en la plataforma Change.org los problemas de ruidos y excrementos ocasionados por la proliferación de cotorras y palomas en esa zona de la ciudad, aunque las cotorras han tomado prácticamente toda la capital. “Lo normal es que se reproduzcan a partir de abril pero el clima de Málaga es tan bueno para ellas que aquí hacen crías durante todo el año”, argumenta el profesor de Biología Animal.Muñoz detalla que este tipo de loro es una especie invasora “ideal” porque es el único del mundo que construye su propio nido con las ramas que encuentra, mientras que el resto de los loros utilizan como refugio los agujeros que vean. “Tienen además un rango alimenticio alto y se adaptan muy bien al entorno urbano porque no hay depredadores”, añade el experto.

Matarlas o cubrir huevos con parafina son algunas medidas

Las cotorras se han extendido por Málaga, entre otras muchas ciudades, y, según explica el profesor de Biología Animal de la Universidad de Málaga Antonio Román Muñoz “se han realizado varias actuaciones en el mundo para contenerlas pero no hay una fórmula mágica”. Este experto afirma que se ha probado a retirar los huevos durante la época de cría y cubrirlos con parafina para que no puedan salir, “aunque se ha visto que eso solo desacelera la curva de crecimiento y en Málaga además no se podría hacer porque tendría que ser un trabajo continuo ya que las cotorras se reproducen aquí todo el año”. En Zaragoza y en Baleares han sido más drásticos y las han matado disparándoles con escopetas de aire comprimido. En Reino Unido las han cogido y las mantienen en cautividad y en Cataluña ha sido considerada una especie cinegética y se puede cazar. Matarlas es, obviamente, la solución más definitiva. Muñoz no quiere entrar en el debate de la mejor opción, pero sí destaca que “hay que controlar su crecimiento y limitar su dispersión a zonas rurales”.