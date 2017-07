Hay voces que corean al unísono las divergencias en Ciudadanos, una cantinela que intensificó su volumen el pasado miércoles después de que el concejal y portavoz de la Diputación de Málaga, Gonzalo Sichar, rompiera la disciplina de voto al apoyar junto con el PSOE una moción que sus dos compañeros, Juan Cassá (portavoz) y Alejandro Carballo (viceportavoz), rechazaron. "La propuesta que trajo el PSOE era exactamente lo que pensaba yo", se excusa Sichar, cuyo voto fue decisivo para que el Pleno diera luz verde a que el Centro de Arte Contemporáneo pase a ser gestionado por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso al fin de la concesión actual. Aún más, un apoyo que evidenció la debilidad del PP, que con sus 13 concejales necesita a los tres ediles naranjas.

Por ello, más allá de la transcendencia de la moción, que se prevé nula, la incógnita está en si la tentativa de Sichar puede tener consecuencias futuras en el partido y en la Casona del Parque. El portavoz del ente supramunicipal se expresa contundente al respecto: "No se ha creado un nuevo frente de izquierdas de 16 concejales frente a 15". A juicio de Sichar, lo ocurrido en el último Pleno no puede afectar a la estabilidad de la ciudad y mucho menos al partido: "Mi intención es seguir en Ciudadanos cumpliendo el resto del mandato".

La disidencia de voto en el grupo municipal abre la incógnita sobre el nivel de debate entre los tres concejales. Mientras que Sichar reconoce que el grupo hace mucho que no se reúne para debatir y acordar el voto por motivos, principalmente, de agenda, la dirección oficial asegura que sí hay reuniones y que las decisiones "se toman por mayoría". "Intenté debatir esta decisión, pero no hubo oportunidad", defiende Sichar. Fuentes oficiales del partido abogan por que el asunto del CAC ha tenido un "especial" intercambio de información, en reuniones e, incluso, vía mail.

En lo que sí coinciden es en que lo ocurrido en el Pleno es un episodio puntual, en que no es la primera vez ni la última que ocurre en política aunque hay falta de habitualidad y en que "pasa en las mejores familias". "La relación entre nosotros es buena, únicamente no nos hemos puesto de acuerdo en un tema puntual", admite Sichar.

El concejal, tras la última asamblea nacional, en la que el partido abandonó la socialdemocracia para abrazar al liberalismo, se encuentra lejos de la línea oficialista, cuyas cuestiones " no las compartía en enero y tampoco lo hago ahora". A pesar de ello, Sichar asegura que los tres concejales malagueños están centrados en la política local, "lejos del aparato nacional y autonómico" y que lo ocurrido en el Pleno "no tiene nada que ver" con que Cassá y Carballo se alinee en con la línea oficialista y él con la crítica. "Si fuera así, habría saltado hace mucho tiempo".

Este no es el primer frente que surge en torno a su figura. Hace unos meses, el concejal se adhirió a la plataforma Ahora, lanzada por el ex líder de UPyD Gorka Maneiro en busca de un espacio político. En relación a ello, Sichar reconoce desconocer cómo sentaría a sus compañero, pero "sospecho que a alguno no le ha gustado" y dice tener claro que, "si se convirtiera en partido, yo no estaría en ese juego". Aunque la caja de Ciudadanos se esté abriendo dejando ver varios frentes, por el momento, Sichar ve con certeza su futuro: "No tengo intención de abandonar el grupo y estoy seguro de que tampoco hay ninguna intención de tomar una medida contra mí. Mi hoja de ruta es el acuerdo entre el PP y Cs y el programa con el que concurrimos al Ayuntamiento."