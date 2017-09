Los críticos del PSOE pierden su batalla por la reducción de avales

Los socialistas ya han iniciado el proceso para renovar sus estructuras de mando en la provincia y lo han hecho en un clima de división interna, en el seno de un comité provincial que ayer debía aprobar el calendario previo al congreso, pero que terminó centrado en determinar cuántos avales o firmas de militantes necesitará cada aspirante para presentarse como candidato a la secretaría general. Tras la presión de los críticos, que forzaron una votación a mano alzada de los miembros del comité, el límite en el número de avales se mantiene en el 20% del censo, es decir, en 1.280 de los 6.400 socialistas con derecho a voto.

El sector que respalda a Pedro Sánchez en la provincia, consciente de su situación en minoría dentro del partido, quería pelear la rebaja, cumpliendo así con lo aprobado en el 39 congreso federal de junio, que fijó un 3% mínimo. En dicho congreso se aprobó también una disposición transitoria que permite dejar en el 20% este requisito para los congresos previstos este año. Al igual que sucederá con el resto de congresos provinciales en Andalucía, el 'aparato' del partido optó por no mover el porcentaje.

Los sanchistas lograron que el asunto se votara como un punto propio, -lo que obligó a convocar una ejecutiva previa al comité- pero perdieron la votación. Una amplia mayoría de 155 miembros votaron las tesis oficiales y por ajustarse a la disposición transitoria, 2 se abstuvieron y 23 votaron en contra.

Su candidato, Rafael Fuentes, fue el único aspirante que respaldó abiertamente la rebaja: "La democracia son los votos, no los avales, dijo. Su grupo votó en bloque por el 3%, no así el sector crítico que respalda a Soraya García, que en su intervención no se decantó por ninguna opción.

El comité, el máximo órgano entre congresos, sólo contó con la participación de 180 de sus 309 miembros. Una veintena de ellos pidieron intervenir a puerta cerrada, para mostrar su opinión sobre la cuestión de los avales, pero también para reclamar un debate más en profundidad. "La gente está hasta las narices de que nos miremos el ombligo", dijo un dirigente, a lo que otro añadió que el partido debía "salir fuerte para ganar al PP".

Las llamadas a la unidad también fueron generalizadas entre los miembros de la dirección saliente. El presidente del comité y ex alcalde de Marbella, José Bernal, al que el partido brindó un cerrado aplauso días después de perder la Alcaldía en una moción de censura, pidió más motivación a los suyos para recuperar poder municipal y "no caer en cuitas internas".

El todavía secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, volvió a explicar las razones que le han llevado a no repetir al frente del partido en el congreso de octubre, entre ellas la necesidad de promover "una renovación del liderazgo" para lograr conectar con la "mayoría social" alejada de los socialistas tras la crisis. Heredia reclamó también "generosidad en este momento y añadió: "La unidad depende de nosotros, los éxitos, no".