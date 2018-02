Los cruceros vuelven a ser los que más ingresan en las arcas del Puerto

Desde el punto de vista porcentual, el movimiento de los graneles sólidos, con más de 1,6 millones de toneladas, aparece como la segunda fuente. Y de entre ellos, el cemento y el clinker sumaron casi 730.000 toneladas; seguidos de los cereales y su harina (544.764 toneladas) y el pienso y los forrajes (198.447 toneladas). La tercera vía de captación es la relacionada con la operación puerto-ciudad, con 18%. Sobre este elemento, el presidente del Puerto fue claro al defender los beneficios que esta estrategia tiene para la entidad. "Gracias a que tenemos Muelle Uno (centro comercial) podemos ser un puerto competitivo; si no tuviésemos estos ingresos no podríamos realizar bonificaciones", expuso.

Plata arremete contra el informe de Icomos del hotel de 135 metros

"Poco objetivo", que contiene "inexactitudes graves" y "manifiestamente mejorable". Estas fueron algunas de las expresiones utilizadas ayer por el presidente del Puerto, Paulino Plata, para referirse al informe elaborado por Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, conocido como Icomos, sobre el proyecto de construcción de un hotel de 135 metros en el dique de Levante. El órgano asesor de la Unesco llega a recomendar la no ejecución del citado edificio, promovido directamente por la Autoridad Portuaria. La reacción de Plata, que se negó en su momento a entrevistarse con los redactores del informe, no dejó lugar. En este sentido, aseguró que en el mismo "sólo se ha preguntado a una parte", a los que están en contra del citado proyecto. "Sólo se pregunta a los que están en contra y si sólo se hace a una parte no voy a hacer el juego", dijo, a lo que añadió: "Me parece poco objetivo". En el informe aparecen como fuentes consultadas, entre otros, al arquitecto del edificio, José Seguí, y al concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, organismo a favor de la torre. "El informe se califica a sí mismo, es manifiestamente mejorable", reiteró, aunque agradeció "el esfuerzo" de Icomos. "Es un trabajo que tiene valor aunque las aportaciones no son muy relevantes", sostuvo.