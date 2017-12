El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha apostado por abordar qué cambios hay que introducir en la legislación ante el fenómeno de la inmigración, "que no es nuevo, pero sí va en aumento"; en lugar de "parchear" y tomar medidas "que no son las idóneas". Lara lamentó que ya son más de 2.100 los inmigrantes rescatados en las costas malagueñas este año "y vemos que van llegando y no se adoptan medidas"; por lo que ha abogado por "sentarse y establecer cómo regular este fenómeno y ver los cambios necesarios ante esta situación", algo que, ha dicho, "no vemos que esté haciendo el legislador".

Recordó que desde el colegio están promoviendo un congreso de expertos del Mediterráneo que está previsto que se celebre en Málaga en 2018, con presencia, entre otros, de los colegios de abogados de Almería, Granada, Cádiz, Ceuta, Melilla, Cartagena, y posiblemente algunas ciudades italianas y de Marruecos, así como con organizaciones como Acnur, "donde analizar la situación".

En este sentido, explicó que la idea "es sacar unas conclusiones que se quieren elevar a los gobernantes locales, autonómicos, estatales y europeos con las medidas que los expertos consideren para regular este fenómeno porque no vemos que los distintos poderes estén haciendo nada".

Lara aseguró que se intentará que en este encuentro "los mejores expertos en la materia hagan sus propuestas a las distintas administraciones para ver qué se tiene que hacer". Así, confió en que el primer trimestre de 2018 se pueda hacer ese informe "que moveremos luego en todos los ámbitos nacionales e internacionales". Mostró su posición "rotunda" en contra de los centros de internamiento para extranjeros, "porque una irregularidad administrativa no puede conllevar que se retenga a una persona y en estos centros, aunque tengan un régimen distinto al penitenciario, su libertad está cercenada". Sobre la decisión de trasladar a inmigrantes a la cárcel de Archidona, que aún no está en funcionamiento como tal, señaló que le parece "mal" y que "no es adecuada en absoluto".