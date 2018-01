Más de una decena de inmigrantes llegan a un CIE de Barcelona desde Archidona

Más de una decena de inmigrantes que estaban internados en la cárcel de Archidona, vaciada por el ministerio de Interior, llegaron la semana pasada al CIE de la Zona Franca de Barcelona. Según confirmaron ayer a Efe fuentes policiales, entre 10 y 15 inmigrantes pendientes de expulsión o regularización de su situación administrativa en España que estaban en Archidona fueron reubicados en el CIE de la Zona Franca el pasado jueves, día 11. La mismas fuentes precisaron que la situación de estas personas es "temporal", a la espera de su repatriación o su puesta en libertad, y que su llegada no ha comportado ningún problema en el CIE de la Zona Franca, en el que el número de internos no llega a 80. Las plataforma de solidaridad con los inmigrantes malagueñas y el colectivo Tanquem els CIE han manifestado su temor de que estos inmigrantes en situación irregular, en su mayoría de origen argelino, sean deportados la próxima semana, antes de que se cumplan los 60 días estipulados para ser puestos en libertad si no han sido reportados a su país de origen. El pasado 21 de noviembre unos 500 inmigrantes procedentes de Murcia llegaron a la cárcel de Archidona para ser internados en el complejo habilitado de forma provisional como CIE. Las críticas no tardaron en llegar y hasta 22 ONGs se posicionaron contra la decisión de utilizar la cárcel para recluir a inmigrantes. Un mes después, la Junta de Andalucía se hizo cargo de la tutela de siete menores, ya que la legislación española no permite su internamiento en los CIE. Iniciadas las deportaciones, el 12 de diciembre la tensión llegó al máximo y se produjo un motín en uno de los módulos. El 19 de diciembre se encontró a un inmigrante sin vida en una de las celdas. El desalojo definitivo tuvo que esperar hasta el pasado miércoles.