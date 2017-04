"Hay un déficit de camas de hospital en la provincia y en Málaga capital"

Hace unas semanas, cuando llevaba ocho años jubilado, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, lo llamó para que coordinara el equipo de técnicos que deberá definir el diseño hospitalario de Málaga de las próximas décadas. Aceptó. Porque aunque es almeriense, de Roquetas, José Luis García de Arboleya se siente malagueño. El ex consejero de Salud y ex gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) considera además un honor y casi una obligación contribuir a mejorar la asistencia del que fue su hospital, "el Carlos Haya".

-¿Por qué se ha metido en este berenjenal?

-Me llamó el consejero para pedirme que coordinara un grupo de trabajo sobre la asistencia hospitalaria en Málaga y más en particular sobre el Carlos Haya. Es un honor que se acuerden de uno y es mi obligación porque formo parte del mundo sanitario; porque es mi ciudad y es mi hospital. Tiene el problema de salir del no trabajo a ponerte a hacer cosas, de manera voluntaria y altruista, pero está bien.

-¿Le sorprendió que le llamaran desde Salud para encomendarle esta tarea?

-Bueno, estos años no he tenido actividad reglada, pero siempre he mantenido el contacto con el mundo sanitario, de la política sanitaria, de la gestión sanitaria. Sí me sorprendió agradablemente.

-Cuando se presentó dijo que aún le temblaban las piernas ¿Todavía le tiemblan?

-Me han temblado tantas veces a lo largo de mi vida, pero ya no me tiemblan. No, sin miedo ni problemas.

-¿Pero es una gran responsabilidad?

-La preocupación la tienes porque no me considero un insensato. Asumir un encargo como éste es una gran responsabilidad y una tarea difícil y larga. Nos jugamos mucho. Nos jugamos el tener una asistencia sanitaria mejor, un nuevo hospital o no, pero sí una cosa distinta. Cuando digo o no, no estoy hablando de edificios, sino de un hospital distinto, de un hospital del siglo XXI.

-¿Hay voluntad política de hacer un nuevo hospital?

-Hay voluntad política de darse cuenta de que hay algo que no está bien, lo cual es importante. Porque en política no siempre pasa eso. Y luego de que se reflexiona que esto no funciona bien, decir vamos a reformarlo seriamente. Y eso no pasa por decir voy a hacer un nuevo hospital en la otra esquina. No. Vamos a asegurarnos primero de que hace falta un nuevo hospital. Segundo qué tipo de hospital tiene que ser. Porque un hospital de ahora no tiene nada que ver ni siquiera con los del año 90; son distintos. Y por lo tanto hay voluntad política. De lo contrario sería chocante que nos hayan llamado y pedido que entráramos. Yo conozco al consejero; es un hombre serio y estoy convencido de que tiene voluntad de sacar esto para adelante.

-¿Y hay dinero?

-No lo sé, no tengo ni idea. La ventaja que yo tengo es que ahora eso no es problema mío. Yo ahora hago el diseño. Si no hay dinero, eso ya es un problema de la Consejería. Pero yo creo que sí. Otra cosa es que la falta de dinero alargue los plazos. Yo creo que sí [que habrá recursos], otra cosa es que en lugar de x se tarde 2x.

-¿La sanidad pública debe seguir siendo la joya de la corona?

-Para mí es fundamental que lo siga siendo. He pasado parte de mi vida luchando porque sea la joya de la corona y sigo apostando en ese sentido. Y estoy seguro de que lo seguirá siendo.

-Hay escepticismo porque en el Civil se anunció un hospital de 110 camas, luego un megahospital en Los Asperones y al final Salud no hizo ninguno de esos proyectos...

-Es lógico que haya escepticismo. A lo largo de estos años ha habido intentos. Pero ahora se ha hecho una cosa que era necesario hacer que es estudiar lo que hay que hacer, antes de decir vamos a hacer un Carlos Haya nuevo o no. Hay que estudiar qué vamos a hacer con el Civil, si se hace un Carlos Haya nuevo, qué hacemos con el viejo, dónde se hace el nuevo y qué pasa con el Materno Infantil. Ahora se ve todo con más seriedad. Yo [se refiere a la Consejería] ya no digo lo que voy a hacer, sino que formo un grupo de técnicos con participación de los profesionales. Va a haber cerca de 150 profesionales de todos los estamentos, de gente de primaria también... Vamos a hablar con asociaciones ciudadanas, los sindicatos, partidos políticos, pero sobre todo con las sociedades científicas y la Escuela Andaluza de Salud Pública, que son técnicos y que vienen con datos. ¿Y cómo va a ser ese hospital? Es que es muy importante porque nada tiene que ver un hospital de 2017, con uno de finales de los 90. Se hará un estudio previo para ver si hace falta, cuándo e incluso dónde.

-¿No tienen plazos?

-No, pero el consejero lo dijo el día que vino. Él hablo de entorno a 15 meses. Cuanto antes lo hagamos mejor, pero es complicado porque hay muchas cosas que estudiar, mucha gente con la que hablar, muchas opiniones que conciliar...

-Hay una oferta de Diputación de ceder los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil y de aportar parte de la financiación...

-Cuando la Diputación hizo esa oferta, este grupo no estaba formado. Lo he seguido a través de la prensa. Sería arriesgado pronunciarme al respecto. En principio el sitio me resulta chocante por el nudo de tráfico que es. Yo creo que los hospitales hay que ponerlos hoy en día cerca de las autopistas y las autovías para garantizar su accesibilidad. La oferta de la Diputación es un terreno regalado... Habría que estudiarla.

-¿Le faltan camas a Málaga?

-Sí. El problema es que por la evolución de la población, por la edad, cada vez vivimos más, nos hacemos más viejos y tenemos otro tipo de patologías que se siguen atendiendo en los hospitales cuando muchos pacientes deberían estar atendidos no en hospitales de agudos, sino de crónicos o en residencias asistidas. Pero por lo que nos ha dado tiempo de ver, que ha sido poco, hay un déficit de camas en la provincia de Málaga y en la capital.

-La administración siempre lo niega porque dice que el concepto cama-habitantes es obsoleto porque se da mucha asistencia ya sin ingreso, pero Málaga tiene la peor ratio de Andalucía.

-Sí es un concepto obsoleto, pero hacen falta camas. El concepto camas-habitantes es un concepto obsoleto para definir si la sanidad es buena, es completa o no. Es un factor más para ver cómo está esa sanidad, no para decir que la sanidad es mala porque tiene pocas camas. Lo que ha cambiado no es que no hagan falta camas, sino que las camas deben ser utilizadas por más personas. Porque hoy en día la tecnología permite que un señor se ingrese por la mañana y se vaya por la tarde a casa y ocupe la cama unas horas o un día.

-Sí, que haya más rotación y que la cama no esté ocupada por el abuelito con una larga estancia...

-Pero los abuelitos tienen que tener asistencia y como no hay cama de crónicos o subagudos, ocupan camas de agudos y sí, faltan camas. En cualquier caso, rotundamente sí, en Málaga hacen falta camas. Es verdad que se ha dado un empujón importante con el nuevo hospital de Ronda, el del Guadalhorce y los proyectos que hay para Estepona y de reforma del Marítimo.

-El Sindicato de Enfermería lleva denunciando desde hace tiempo también que el Hospital de Benalmádena está infrautilizado...

-No me puedo pronunciar sobre el de Benalmádena porque no nos ha dado tiempo de verlo. Es que se dio el pistoletazo de salida [del grupo técnico] cuando vino el consejero, pero luego llegó la Semana Santa. Así que el arranque ha sido prácticamente en la reunión del pasado martes.

-Ha habido iniciativas para traer turismo sanitario a clínicas privadas ¿Como las ve?

-Están en su derecho de hacer lo que quieran hacer, me parece un tema respetable. Me parece bien.

-Aparte está la atención en la sanidad pública a los ciudadanos comunitarios...

-En la sanidad pública tenemos que prestar obligatoriamente la atención a los ciudadanos de la UE, pero aún siendo una atención gratuita, luego ese dinero vuelve vía Unión Europea, al Estado español y las comunidades autónomas. Pero es un tema a explorar y que merece la pena; muchas de estas personas aunque tengan la tarjeta sanitaria europea tienen una compañía privada de seguros y muchas se escapan, en el buen sentido, sin pagar y eso hay que vigilarlo.

-Hay dos aspectos distintos. Uno es impulsar el segmento de turismo de salud en la sanidad privada y otro el turismo oportunista hacia la sanidad pública.

-Una cosa es que un grupo sanitario privado se dedique a traer señores para que se operen aquí en clínicas privadas, pagando, ofreciéndole además sol, playa, buen clima y pescado frito ¿y por qué no? Me parece bien. O que aquí la sanidad pública atienda al ciudadano comunitario que se pone malo -tiene una apendicitis o un infarto-, va al hospital y se le ve porque es obligatorio, igual que si fuera español. Pero no que un señor se venga a operar aquí porque tiene lista de espera en Londres. En ese sentido no, porque aquí están antes los malagueños.

-Habrá que ver qué pasa ahora con los británicos tras el Brexit...

-Eso tendrá que estudiarse, pero es un tema estatal.

-¿Que le cambiaría a Málaga?

Yo no le cambiaría casi nada. A mí me encanta Málaga. Hay cosas que no entiendo, como el balneario de los Baños del Carmen. Yo cambiaría eso. Igual que han conseguido hacer el Hotel Miramar, me encantaría que a los baños los mejoraran, fuera lo que fuera, no estoy capacitado para decir qué. Apostaría por más peatonalización porque ha sido un éxito. Solucionaría el tema del Metro, que está tardando demasiado. Hace falta terminarlo. .

-¿Lo que más le gusta de Málaga y lo que menos?

-Lo que más me gusta el clima y los malagueños. Yo no soy de aquí, pero como si lo fuera porque te hacen sentir cómodo, como si estuvieras en casa. Y el clima, que es una delicia, por eso viene tanta gente. Y lo que menos me gusta... que hay mucho ruido en los restaurantes, que hablamos muy alto...

-Es aficionado a la ópera. ¿El Cervantes debería traer más obras de esta música?

-Sí, debería dar más, pero me imagino que debe ser un problema presupuestario.

-¿Quiere agregar algo más que no le haya preguntado?

-Que la otra afición es mi nieta, que tiene 7 años. Esa es mi gran afición. Ahora con esto de coordinar, veremos cómo saco tiempo.