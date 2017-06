El fiscal archiva la denuncia por el 'Cara al Sol' en el entierro de Utrera Molina

La Fiscalía de Málaga ha archivado la denuncia presentada por Podemos Andalucía por el Cara al Sol que se cantó en el funeral del ex ministro José Utrera Molina, el pasado 22 de abril en Nerja. Parea la formación morada ello supuso "un acto de exaltación franquista". Sin embargo, el fiscal afirma que los hechos no pueden entenderse como un delito de enaltecimiento del genocidio. Tras examinar las grabaciones del evento, dice: "puede confirmarse lo esencial de la denuncia presentada", ya que se observa cómo un grupo de personas, con el brazo en alto, canta el Cara al Sol, pero considera que es difícil deslindar el derecho a la libertad de expresión con el del honor y el respeto a la dignidad de los colectivos afectados. "A tenor literal del mensaje, parece claro que (...) no va dirigido contra nadie", dice. Respecto al supuesto ensalzamiento del régimen franquista por el grito de "viva Franco", el fiscal señala que "no puede entenderse que se esté cometiendo un delito de enaltecimiento del genocidio".