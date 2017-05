La caseta denunciada por Will Shephard estudia acciones judiciales

La caseta de feria denunciada por el actor Will Shephard el pasado mes de agosto por una supuesta discriminación racial, al no dejarle entrar junto a otras personas, está estudiando "posibles acciones judiciales", tras haberse archivado provisionalmente la causa iniciada a raíz de dicha denuncia, según ha confirmado la abogada Remedios Quintana. El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga acordó el archivo provisional de la causa al no poder localizar a los denunciantes, incluido el actor, conocido por la serie Mar de plástico, con los que se intentó en varias ocasiones contactar tanto en los domicilios como en los teléfonos móviles para tomarles declaración como perjudicados.

La letrada explicó a Europa Press que "se está estudiando acciones legales y las posibles opciones que existen", ante este archivo provisional "que es muy reciente"; al estimar que "las cosas no deben quedar así, porque no se puede permitir que se calumnie a una empresa que lleva más de 20 años en el sector". En este procedimiento, el juzgado sí tomó declaración en calidad de investigados al dueño de la caseta y a dos porteros, quienes insistieron en que el motivo de no dejarlos pasar fue que el aforo estaba completo. En un comunicado, difundido en sus redes sociales, el grupo empresarial señala que se están estudiando "posibles acciones judiciales":