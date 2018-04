Una víctima de abusos describe la agresión "sin compasión" de dos hermanos procesados

Una de las víctimas de los supuestos abusos de dos hermanos acusados de agredir a dos mujeres y golpear a una de ellas con unos alicates, una tabla de planchar y una silla tras pasar toda la noche en la Feria de Málaga del 2015 aseguró que "no tenían compasión". La testigo, que declaró protegida detrás de una puerta, aseguró al Tribunal que los procesados no tuvieron ningún tipo de miramiento ya que incluso cuando vieron a la otra víctima desmayada le pegaron más fuerte y además intentaron abusar de las dos. Explicó que en un primer momento pensó no denunciar a los procesados, de nacionalidad colombiana, ya que les advirtieron de que si lo hacía más pronto o más tarde la encontrarían.

La otra víctima, nerviosa y llorando en varias ocasiones, también declaró protegida y explicó que perdió el conocimiento debido a los golpes y que nunca pensó que podría ser agredida por unos chicos de la edad de su hijo. El juicio quedó ayer visto para sentencia y el fiscal pidió en sus conclusiones finales que cada uno de los hermanos sea condenando a veinte años de prisión. La fiscalía y la acusación particular mantienen que las agresiones fueron cometidas el 21 de agosto del 2015 tras pasar toda la noche los acusados en la Feria de Málaga. A primera hora de la mañana se dirigieron en compañía de otros amigos a una vivienda y, una vez dentro, aprovechando que se habían quedado a solas en el salón con una de las mujeres, la golpearon fuertemente en el rostro al tiempo que le manifestaron "ahora es cuando te vamos a violar". El ruido despertó a la otra mujer que les recriminó la agresión. U no de ellos se abalanzó sobre esta segunda mujer y también la agredió sexualmente .