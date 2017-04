"Sería deseable otro tipo de empleo pero hay que ser conscientes de la situación"

Ha sido la primera mujer que ha alcanzado la vicepresidencia de una confederación de empresarios en Andalucía y su agenda está siempre repleta de actividades. Natalia Sánchez es la mano derecha del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y una de las personas mejor valoradas entre los representantes económicos y sociales de la provincia. Amable, extrovertida y con las ideas claras, nos recibe en su despacho en la sede de la patronal malagueña.

-¿En qué momento se encuentra el empresariado malagueño?

-Está en un momento de crecimiento, actividad, planteando nuevas iniciativas, generando nuevas ideas de negocio, creciendo en número de empresas y autónomos. Siempre con mucho dinamismo. Esa es la principal característica del tejido empresarial malagueño. Además, es una provincia que acoge bien a iniciativas de fuera y eso ayuda. En este tiempo de crisis Málaga ha mejorado en exportaciones y ahora mismo, tras dos años en los que las cifras son mejores, se está en línea de recuperación y de salida de la crisis. Las empresas han hecho un ejercicio importante para generar empleo en la provincia y, si el entorno lo permite, invertir. Es un momento cuanto menos esperanzador.

-¿Dan la crisis ya por zanjada?

-No se puede decir eso porque, según datos de Hacienda, alrededor de un 40% de las pequeñas y medianas empresas, que son el 97% del tejido empresarial del país, están en pérdidas. No se ha salido de la crisis aún, pero sí es verdad que hay compañías que están saliendo adelante, otras están luchando por la supervivencia y todo coexiste. Las empresas han hecho los deberes en el tiempo de crisis, con duros procesos de reestructuración y sobreponiéndose a un periodo de dificultad económica que ha sido muy largo e intenso.

-El mes pasado hubo 11.000 afiliados más a la Seguridad Social, un crecimiento ingente en solo 30 días, pero Málaga sigue teniendo más de 165.000 parados. ¿Qué hace falta para reducir el desempleo a un mayor ritmo?

-Tiene que haber un ecosistema que ayude a que se genere empleo. Las empresas están por la labor de invertir y contratar, pero también hace falta seguridad jurídica, que no nos perdamos en burocracia, que las Administraciones inviertan... Hace falta que, a parte del impulso de las empresas, la propia Administración ayude en la medida de sus posibilidades con un gasto productivo, que contribuya a reactivar la economía, se generen puestos de trabajo y la rueda económica funcione.

-Esta semana se han presentado los presupuestos del Estado para Málaga con menos de 140 millones de euros. ¿Esperaba que fueran tan bajos?

-Veníamos de unos años con presupuestos bastante restrictivos pero ahora tenemos la menor inversión del siglo XXI. Nos genera preocupación porque además no se invierte en nuevos proyectos, sino que se han provisto fondos para continuar con iniciativas ya presupuestadas anteriormente y esperemos que se finalice alguna de ellas. Es necesario trabajar en nuevas propuestas para seguir en punta de lanza en la provincia en sectores como el turismo o la construcción.

-¿Qué proyecto o proyectos ha echado especialmente de menos en los Presupuestos?

-El tren litoral. Son muchos años pidiendo la conexión de la costa occidental hasta Málaga porque Marbella es el único municipio de más de 100.000 habitantes de España sin red ferroviaria. La densidad de población en toda la costa occidental es tremenda y le vendría muy bien esa infraestructura. Vienen unos fondos en el Presupuesto pero se entiende que da para poco más que para seguir con un estudio. También esperábamos que hubiera habido algo más de recursos para el saneamiento integral, algo que no solo hay que reclamar al Estado sino también a la Junta de Andalucía. El sector turístico está invirtiendo en modernizarse y esto es clave tanto para los turistas como para los que vivimos aquí. Luego hay otros aspectos relevantes como el acceso al PTA. Una buena noticia es el dinero para el acceso norte al aeropuerto, que esperemos que se licite.

-También es cierto que España, tras la crisis, ha acumulado tanto déficit que no queda mucho para invertir.

-Por eso desde la perspectiva empresarial siempre se ha sido comprensivo, porque somos conscientes de que los recursos son escasos y hay que aplicarlos a lo que sea más necesario. Pero también es verdad que las empresas han hecho un esfuerzo importante para reajustar sus planteamientos y poder crecer ahora. Hay que pedirle a la Administración que trabaje para ser eficiente, que se ajuste, que se eviten duplicidades en competencias, que se evite perder tiempo en burocracia. Para que parte del gasto que se dedica a eso se pueda llevar a inversión productiva.

-A eso hay que añadirle que un día sí y otro también aparecen casos de corrupción que dinamitan la capacidad de aguante de los ciudadanos.

-Se dan casos de corrupción, pero hay que denunciarlos, ponerlos en mano de la justicia y dejar que ésta lo resuelva. Más allá de eso tenemos que ser operativos. Perdemos mucho tiempo en todo lo que supone el discurso en torno a la corrupción. Hay muchas cosas por hacer y hay que centrarse en cuáles son las necesidades y demandas. Centrarnos en lo constructivo y productivo para nuestro territorio.

-¿Cómo va la relación con los sindicatos?

-Se está generando empleo poco a poco, quizás de una forma más lenta de lo que fuera deseable para todos pero todos tenemos que trabajar y esforzarnos. Estamos en negociación con los sindicatos para firmar conjuntamente el acuerdo de negociación colectiva que establece las pautas en el ámbito nacional para 2017. Se habla de un empleo que no es de calidad. A todos nos gustaría seguramente tener un empleo más estable y mejor remunerado, pero también es cierto que no todas las empresas están en las mismas condiciones para poder ofrecer ese empleo. En la CEOE se ha propuesto ofrecer un intervalo de entre el 1 y el 2,5% como referencia para fijar la subida de salarios y se está haciendo una apuesta empresarial, entendiendo que efectivamente los salarios tienen que subir pero estableciendo un condicionante importante de las circunstancias de productividad, absentismo, generación de pérdida o beneficio de las empresas. Es algo sensato porque hablar de manera general sería irresponsable por nuestra parte.

-El nuevo secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Muñoz, denunciaba hace unos días que los acuerdos que se firman en Madrid no se aplican luego en Málaga.

-Sí se aplican y de hecho el rango de crecimiento de los salarios del año pasado podía llegar hasta el 1,5% y la verdad es que a nivel nacional estuvo en el 1% y en Andalucía por el estilo. No ha habido gran variación de lo que se hace en Málaga respecto al resto del país. Sería deseable para todos que el empleo que se generase fuese de otra manera pero vamos a ser todos conscientes de cuál es la situación que tenemos. Lo importante es que se cree empleo y que colectivos desfavorecidos, jóvenes o mayores de 45 años puedan tener su posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Si las cosas van mejor a las empresas, tendrá que notarse en el salario y en la duración de los contratos. Hay datos que pasan desapercibidos. Siempre se cuestiona el modelo productivo y la estacionalidad en Málaga, pero es la provincia andaluza en la que más contratos indefinidos se generan. Muchas veces nos quedamos en un discurso que es el que más suena pero objetivamente hay datos. El año pasado Málaga fue la provincia andaluza que más contratos indefinidos hizo a personas mayores de 45 años. Hay que tener en cuenta este tipo de datos para dar esperanza y seguir trabajando en esa línea.

-Es llamativo porque Málaga está siempre entre las primeras provincias españolas en creación de empresas, saldo migratorio, dinamismo, turismo, etcétera. Sin embargo, está a la cola en la tabla salarial de España y de Europa junto al resto de Andalucía. No se refleja ese dinamismo en el bolsillo.

-Sí, somos la tercera provincia donde se crean más empresas tras Madrid y Barcelona y tenemos más de 110.000 autónomos. Pero debemos contemplar que las empresas que se crean son pequeñas.

-Pero eso ocurre en todos sitios.

-Ha habido una regeneración porque en Málaga han desaparecido más de 16.000 empresas durante la crisis. Se está creando un nuevo tejido empresarial. Más allá del número, vemos que el capital social es pequeño. Siempre pedimos a las empresas que sean mayores para poder competir en un mercado globalizado y generar más puestos de trabajo. La fórmula más asequible es la cooperación entre las empresas y hay que mostrarles el camino para conseguirlo. Todo eso redundaría en salarios más altos.

-En cualquier caso, dependemos del turismo y es un segmento donde la cualificación suele ser menor. Es habitual entre los expertos reclamar más industria y firmas tecnológicas.

-El turismo nos ha ayudado a sobrellevar la crisis y hemos sido afortunados porque ha combatido la crisis con fuerza. Además de eso, la crisis ha llevado a que otros sectores como el agroalimentario se hayan lanzado a las exportaciones y Málaga está subiendo en el ranking de provincias exportadoras. El sector tecnológico tiene presencia en el PTA y otros puntos y nos puede ayudar a plantear en Málaga una industria 4.0, porque el modelo actual de industria no pasa por fábricas y chimeneas sino porque el conocimiento se potencie aquí y se fabrique en otros puntos. Málaga tiene empresas interesantes en eso. Málaga se está posicionando en logística del transporte con el puerto seco. Hay que trabajar con visión a medio y largo plazo.

-¿Qué le parece el nuevo enfrentamiento entre la Junta y el Ayuntamiento por las obras del Metro?

-Nosotros tratamos de mediar para que esta clase de conflicto se solvente más pronto que tarde porque hablamos de un proyecto que supone una inversión importante para Málaga, que se está dilatando en plazo, que la empresa adjudicataria se está viendo afectada porque no se están cumpliendo los resultados que se preveían, la obra afecta a empresas de su entorno, a los vecinos y se daña la imagen de Málaga como ciudad para invertir. Esto no genera buena prensa. Se tiene que llegar a un acuerdo sí o sí.

-Está la amenaza de ir a los tribunales.

-Esperemos que no llegue ahí porque eso no beneficia a nadie y perjudica a Málaga.

-Otra polémica es el futuro hotel del puerto. ¿Qué opina usted?

-Hay una oportunidad inmensa de seguir poniendo en valor el puerto en varias zonas. Se podría hacer un polo empresarial, más zonas comerciales y de ocio y también, por qué no, un hotel de cinco estrellas gran lujo que sea emblemático. Cada debate tiene su momento. Podemos decir si nos gusta más o menos el edificio, pero no podemos detener proyectos por debates que no están organizados y no van a llegar a ningún fin. Hay un proyecto que ha pasado por un concurso, se ha adjudicado y está en trámites para conseguir todas las licencias.