El detenido por dar 30 puñaladas a su pareja tenía un pasado violento

El municipio de La Viñuela se despertó ayer sobresaltado por la muerte de una de sus vecinas, Adela. F. M., de 44 años, que recibió casi 30 puñaladas en el interior de su vivienda. Su presunto asesino, el hombre con el que mantenía una relación sentimental desde hacía dos meses, tenía antecedentes por violencia sobre dos parejas anteriores y fue detenido de madrugada por la Guardia Civil. Se espera que hoy mismo pase a disposición judicial ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vélez Málaga. El Ayuntamiento de La Viñuela decretó ayer dos días de luto oficial y ha convocado para este mediodía una concentración y un minuto de silencio en repulsa por este asesinato, adelantado por Sur, el primero de una mujer cometido este año en la provincia. Las muestras de repulsa ante el suceso se repitieron ayer desde todos los ámbitos.

La víctima y su presunto verdugo no residían juntos, de hecho él tenía domicilio en Málaga, pero sí eran pareja sentimental. Según declararon ayer a Málaga Hoy familiares de la víctima, apenas llevaban juntos un par de meses y apuntaron que a pesar de estar en el principio de la relación "no se llevaban bien". En los registros policiales no constan denuncias previas de la víctima sobre él. La agresión se produjo el lunes y las primeras llamadas a la Guardia Civil se registraron sobre las 21:00, cuando los ex suegros de la víctima descubrieron su cadáver en la vivienda de la pedanía de Los Romanes, al sentirse sorprendidos de que la mujer no respondiera a sus llamadas. Los agentes que llegaron hasta la casa encontraron a Adela ya sin vida y con cerca de 30 puñaladas en su cuerpo, según informó la Guardia Civil en un comunicado.

Uno se queda helado con una muerte tan brutal. Estamos consternados"José Manuel JiménezAlcalde de La Viñuela

El hijo de la víctima fue el que informó a los agentes que sobre las 18:00 había visto salir del domicilio al detenido en su vehículo. Desde este punto hasta donde se encontró el cuerpo se localizó un reguero de sangre. Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda para localizar y detener al hombre, cuando sobre las 4:00, una patrulla de la Policía Local de Marbella procedió su detención. La investigación la llevaron a cabo efectivos de la Policía Judicial de Vélez, de la unidad de Delitos contra las Personas y de Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil.

La muerte de Adela es la primera por violencia de género que se registra en la provincia de Málaga en lo que va de año. La última muerte por esta lacra social fue en julio de 2015, con el caso de Ana, una mujer de 58 años asesinada por su ex pareja, que se suicidó. El caso de ayer en La Viñuela llevó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a condenado "enérgicamente" el asesinato a puñaladas de la mujer y pidió que la sociedad permanezca unida para acabar de "manera implacable" con la "sinrazón" de la violencia machista.

"Condeno enérgicamente el terrible asesinato a puñaladas de una mujer en La Viñuela, Málaga. La sociedad debe permanecer unida para acabar de manera implacable con esta sinrazón", escribió en un mensaje publicado en su perfil de Twitter. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, pidió que recaiga sobre el supuesto agresor "todo el peso de la ley y todo el rechazo de la sociedad". La responsable de este Instituto en Málaga, María del Carmen Moreno, también mostró la "enérgica repulsa" ante el hecho y añadió que en este momento "hay que dejar trabajar a las Fuerzas de Seguridad y los Juzgados para esclarecer este asesinato".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, animó ayer al entorno de todas las víctimas a denunciar y defendió que el pacto de Estado contra la violencia de género es "un avance y es la línea que tenemos que seguir, con una unidad sin fisuras".

Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, condenó la muerte de esta mujer señalando que "la escalada de asesinatos de mujeres es insoportable". Díaz añadió que "todos nos debemos comprometer a proteger y apoyar a quienes sufren violencia de género para acabar con esta lacra". El Gobierno andaluz expresó su "rotunda y enérgica" condena e hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que denuncien "cualquier conducta o circunstancia que pueda devenir en un caso de violencia de género".

El Partido Comunista de Andalucía mostró también su repulsa ante el nuevo asesinato de una mujer a manos de su pareja, y criticó la "pasividad" del Gobierno en la lucha contra las violencias machistas. En una nota de prensa, la responsable del área feminista del PCA, Elena Cortés, recordó que la pareja de esta vecina malagueña "tenía antecedentes por violencia de género".

El alcalde de La Viñuela, Juan José Jiménez, también condenó los hechos que han acabado de una forma cruel con esta vecina del municipio. "Estamos consternados y abatidos por este trágico suceso, un terrible crimen a una persona querida por todos nosotros. Ella ha tenido una vida dura, pero mucho más duro es que alguien venga y te quite la vida porque se crea con algún derecho, esto es lo que nos conmueve. Uno se queda helado con una muerte tan brutal", manifestó el regidor quien agradeció "la rápida detención del presunto autor de los hechos". Jiménez explicó a los periodistas que se han quedado "helados, sin palabras", y que, si se confirma el número de puñaladas que, según las primeras investigaciones, presentaba la víctima, se trata "de algo brutal", y no sabe "qué se le pasa a uno por la cabeza para hacer algo así". "Es una lacra que nos invade y nos tiene en vilo a todos, y tenemos que seguir trabajando para que estas tragedias no sucedan", ha sentenciado. La Corporación municipal de La Viñuela, a través de un comunicado, manifestó su "más enérgica condena y repulsa contra la violencia machista como problema que afecta a toda la sociedad en general, al que se debe combatir fundamentalmente desde la prevención, sin escatimar recursos".