Dos detenidos en Marbella por un fallecido tras una pelea

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta relación con la muerte de un hombre durante una pelea que tuvo lugar en Marbella en la tarde del pasado miércoles. Los arrestados son dos hombres de nacionalidad checa de 27 y 33 años de edad, según confirmaron a este periódico las fuentes policiales consultadas. No obstante, aunque en un principio se les acusa de un presunto delito de homicidio, serán los resultados de la autopsia la que determine la causa de la muerte ya que, según explicaron, el cuerpo del fallecido, un varón de 44 años de nacionalidad portuguesa, no presentaba lesiones externas que permitieran determinar con exactitud si había sido agredido o no con algún tipo de arma.

Al parecer, los hechos se produjeron en la tarde de este miércoles, pasadas las 17:00 horas, en la zona de Elviria. Es entonces cuando un particular alertó al servicio de emergencias del 112 de que se podía estar produciendo una reyerta en una casa okupa de la urbanización Golden Beach. Allí fue atendido por los efectivos del 061 un hombre de 27 años, uno de los que posteriormente sería detenido por los agentes de la Policía Nacional, y que en ese momento presentaba heridas leves por arma blanca. Este se había trasladado por sus propios medios a un centro médico de la zona.

Según el servicio de emergencias, en la misma zona se encontraba inconsciente el presunto autor del apuñalamiento, un hombre de 44 años y origen portugués, que falleció pese a los intentos de los sanitarios de reanimarlo sin éxito.

Los agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación, a la espera de los resultados de la autopsia que arroje nuevos datos sobre lo ocurrido.

El pasado miércoles, otro hombre de 46 años de edad resultaba herido por arma blanca en el tórax en la avenida Doctor Marañón, en la zona de Martiricos, en la capital malagueña. El herido fue trasladado entonces al hospital Regional mientras la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, sin que hasta el momento se haya producido ninguna detención. Los hechos se produjeron sobre las 11:00 horas de la mañana, cuando el servicio de emergencias recibió varias llamadas de particulares alertando de lo ocurrido.