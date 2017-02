Seis detenidos y dos heridos en una pelea entre bandas rivales en La Trinidad

Seis detenidos y dos heridos, ambos de carácter leve. Ese fue el balance con el que ayer se saldó una riña tumultuaria, al parecer entre bandas rivales, ocurrida al mediodía en el rellano de un edificio de la barriada de la Trinidad. Los avisos de varios particulares que alertaban al servicio de emergencias sanitarias 112 Andalucía de que habían oído disparos hacían saltar las alarmas, extremo que aunque no ha sido confirmado por la Policía Nacional continúa investigándose. Uno de los vecinos aseguró a este periódico que desde su vivienda había escuchado distintas detonaciones, como si se tratara, precisó, de unos "petardazos". Al asomarse, comprobó que un grupo de personas, unas españolas y otras sudamericanas, estaban peleándose. Según su testimonio, al menos dos de los supuestos implicados son menores de edad. Otro residente añadió que el origen de la trifulca pudo guardar relación con una familia que ocupa una de los inmuebles próximos a calle Jaboneros.

Las primeras llamadas se registraron a las 15:30. En una de ellas se advertía de que una persona tenía un arma de fuego. La Policía desplegó en la zona un dispositivo para el esclarecimiento de los hechos. Varios agentes se entrevistaron con distintos residentes. Tras las primeras pesquisas, procedieron al arresto de seis personas, a las que continúa tomando declaración. Los sanitarios del 061 que se personaron en el lugar tuvieron que asistir a un hombre y a una mujer por heridas leves, pero no precisaron traslado a un centro hospitalario. El temor a que la riña volviera a repetirse era palpable. De hecho, una vecina comentó que hace un par de días se produjo otra pelea. "Estábamos más tranquilos hace un tiempo. El problema es que la cosa no va a quedar aquí", se lamentó la mujer. Los comerciantes consultados recalcaron, sin embargo, que los episodios violentos que se registran no superan a los de otras barriadas.

El pasado día 3, un hombre de 32 años murió después de recibir seis disparos en Los Asperones. Su padre, en declaraciones a los medios, achacó el homicidio al supuesto robo de un gallo de un reñidero. Siete familias, sobrinos, primos y parientes del presunto agresor, que fue detenido, se marcharon del barrio tras la tragedia. Era el primer y único asesinato acaecido en las tres últimas décadas, pero que ha dividido al barrio para siempre.