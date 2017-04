Ocho detenidos por propinar una paliza a una mujer por motivos racistas

Los casos de delitos de odio, entre los que menos se denuncian

Con la denuncia, que permite que la maquinaria de la justicia arranque, da comienzo el proceso. No existe caso si los hechos no son puestos en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a menos que estos tengan la posibilidad de abrir una investigación de oficio. Los delitos de odio, que suelen estar motivados por la orientación sexual e identidad de género o la intolerancia hacia la mujer y grupos de etnia gitana, no son una excepción. Ese fue el mensaje que hace unas semanas trasladaron policías y fiscales en unas jornadas organizada por la Policía Nacional en las que se incidió en la necesidad de concienciar en el ámbito de la igualdad de trato, la no discriminación y la gestión de la diversidad.