Los detenidos por supuesto maltrato a discapacitados, en libertad con cargos

El centro y algunas familias se personan en la causa

"No se ha planteado pactar despidos discretos ni echar tierra sobre el asunto, sino denunciar y seguir hasta el final". Así de tajante se mostró ayer el presidente de Aspromanis, entidad gestora de La Milagrosa. Alfonso Rubio añadió que "hasta que no estemos satisfechos de que esto se ha terminado para siempre no vamos a parar". También apuntó que informaron desde primera hora a todas las familias, "personalmente y uno por uno inmediatamente después de poner la denuncia para que tuvieran información de primera mano". En cuanto a los pasos a seguir tras la actuación policial y judicial, el presidente de la entidad subrayó que "nos vamos a personar en la causa". También indicó que "hemos invitado a los familiares a personarse en la causa con nosotros y lo van a hacer, estamos viendo una reacción bastante positiva por parte de los afectados, tienen la indignación lógica pero apoyan al centro". Rubio apuntó que, aunque aún no saben el número de afectados que emprenderá acciones judiciales, "vamos todos de la mano, el ofrecimiento está ahí".