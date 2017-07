La deuda de los morosos en las comunidades de vecinos cae un 8% en la provincia

La deuda de los propietarios de viviendas en las comunidades de vecinos han sido y son un buen termómetro para analizar el momento económico de un determinado territorio. Durante los años de crisis se disparó y ahora lleva cuatro consecutivos de descenso. El año pasado, según los datos facilitados esta mañana por el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, la mora fue de 60,4 millones de euros, un 8% menos que en 2015.

Hay tres grandes tipos de morosos y se ha disminuido la deuda en los tres segmentos. El primero son los bancos, que adquirieron, casi de golpe, un gran patrimonio inmobiliario procedente de promotoras quebradas o personas desahuciadas y que han incumplido el pago obligatorio de la comunidad durante meses. Su deuda cayó el año pasado un 12% y representa un 20% del total.

El segundo es el vecino que quiere pero no puede pagar por sus circunstancias económicas personales. Representan el 25% de los morosos y la reactivación económica está permitiendo reducir su deuda. El tercero es el moroso profesional, es decir, el que no paga porque no quiere y se ampara en la lentitud de la justicia. Acumulan el 40% de la deuda total.

Fernando Pastor, presidente del colegio, ha exigido que se realice una nueva Ley de Propiedad Horizontal para "que se agilicen los trámites de cobro" y se congratuló de que, por primera vez en los últimos años, "no hay este verano ninguna comunidad en la costa que no haya podido abrir todos sus servicios o zonas comunes por impagos".